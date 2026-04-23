Lợi ích khi sống tại ‘thành phố vạn lễ hội’ Van Phuc City

23/04/2026 08:00 GMT+7

Sống tại Van Phuc City, cư dân được tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái giải trí đỉnh cao với chuỗi lễ hội và sự kiện diễn ra thường xuyên ngay trong nội khu. Không cần di chuyển xa, mọi trải nghiệm đều hiện diện ngay trước cửa nhà, mang đến cuộc sống tiện nghi, sôi động và giàu cảm xúc.

Nhiều sự kiện giải trí được tổ chức tại Van Phuc City

Hưởng lợi từ "thành phố vạn lễ hội"

Sống tại Van Phuc City, cư dân đang sở hữu một lợi thế khác biệt: Không phải đi tìm những trải nghiệm giải trí đỉnh cao ở đâu xa mà đang hiện hữu ngay chính không gian sống.

Van Phuc City đã nhiều lần trở thành "tâm điểm" của thị trường giải trí với những đại nhạc hội thu hút hàng chục nghìn khán giả, không chỉ tạo nên bầu không khí bùng nổ và hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, những sự kiện này còn mang lại cho cư dân trải nghiệm sống mới mẻ: Được thưởng thức trực tiếp các show diễn đẳng cấp mà không cần di chuyển xa, không áp lực kẹt xe hay chen chúc giữa dòng người.

Đại nhạc hội Anh Trai Say Hi liên tục tổ chức tại Van Phuc City

Không dừng lại ở các chương trình trong nước, Van Phuc City còn liên tục đón nhận những sự kiện quốc tế. Điều đó biến khu đô thị trở thành một điểm hẹn thực thụ của nghệ sĩ và khán giả quốc tế, đồng thời giúp cư dân có cơ hội tiếp cận thường xuyên với các sự kiện hoành tráng vốn thường chỉ xuất hiện ở những trung tâm giải trí lớn.

Song song với đó, nhịp sống lễ hội còn được duy trì xuyên suốt trong năm bằng chuỗi hoạt động định kỳ như nhạc nước nghệ thuật, countdown pháo hoa, lễ hội ánh sáng hay lễ hội hoa... Nhờ vậy, đời sống tinh thần của cư dân luôn được làm mới và trải nghiệm thường xuyên.

Chính sự xuất hiện liên tục của những sự kiện tầm cỡ ngay trong nội khu đã tạo nên một lợi thế khác biệt cho cư dân Van Phuc City: sự thuận tiện, chủ động trong thưởng thức nghệ thuật và được trải nghiệm giải trí đẳng cấp.

Giá trị bất động sản thăng hạng

Khi một khu đô thị trở thành "điểm đến mặc định" của các sự kiện quy mô lớn, giá trị bất động sản tại đó không còn vận hành theo cách thông thường. Chính việc dòng người liên tục đổ về tham gia các sự kiện đã góp phần gia tăng giá trị khai thác thương mại, từ đó gián tiếp nâng cao giá trị bất động sản tại Van Phuc City. Nói cách khác, cư dân không chỉ an cư mà còn được hưởng lợi từ chính sức hút của nơi mình sống.

Mỗi sự kiện tổ chức thu hút hàng chục nghìn khán giả

Khác với nhiều khu đô thị chỉ tăng giá nhờ kỳ vọng hạ tầng, bất động sản tại Van Phuc City được "nuôi dưỡng" bởi hoạt động thực. Khi một địa điểm liên tục xuất hiện trên truyền thông, trở thành tâm điểm của các sự kiện hoành tráng, giá trị thương hiệu Van Phuc City được nâng lên rõ rệt. Và khi thương hiệu được lan tỏa, bất động sản tại đây cũng sẽ được "định giá lại" theo một mặt bằng cao hơn.

Sự kiện thời trang tổ chức tại bến du thuyền Marina Royal

Sự hiện diện liên tục của các sự kiện lớn giúp duy trì sức hút dài hạn, tạo nên một hệ sinh thái vừa ở - vừa kinh doanh - vừa giải trí. Điều này giúp tài sản không rơi vào trạng thái "đóng băng" mà luôn có tăng trưởng theo thời gian nhờ lượng khách ổn định và nhu cầu tiêu dùng thực tế.

Và khi mọi yếu tố từ trải nghiệm sống, sức hút thương mại đến khả năng gia tăng giá trị đều hội tụ, Van Phuc City chính là điểm đến lý tưởng dành cho khách hàng và nhà đầu tư.

Van Phuc City (Khu đô thị Vạn Phúc), quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Van Phuc City Khu đô thị Vạn Phúc thành phố vạn lễ hội
