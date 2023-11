Lợi ích sức khỏe không ngờ của tách cà phê đen buổi sáng

Để tối đa hóa lợi ích, đặc biệt là khả năng chống lại bệnh tiểu đường, tốt nhất nên uống cà phê đen không đường, theo chuyên trang sức khỏe Healthline.



Có rất nhiều lợi ích sức khỏe của việc tiêu thụ cà phê đen vào buổi sáng. Sau đây là những lợi ích quan trọng nhất của tách cà phê đen vào buổi sáng.

1. Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Cà phê đen là đồ uống được tiêu thụ rộng rãi trên toàn thế giới. Nó chứa ít calo nhưng lại chứa caffein và nhiều chất dinh dưỡng có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe PEXELS

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng uống cà phê đen có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường một cách hiệu quả. Cơ thể có thể sản xuất nhiều insulin hơn để phản ứng với cà phê, điều này có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu, theo đài NDTV.

Một đánh giá cho thấy uống 3 - 4 tách cà phê đen mỗi ngày có thể chống lại bệnh tiểu đường, có thể nhờ hàm lượng caffein và axit chlorogen trong cà phê.

Thật ấn tượng, đánh giá lớn của 28 nghiên cứu bao gồm hơn 1,1 triệu người tham gia đã phát hiện những người không bao giờ hoặc hiếm khi uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao nhất, và cứ uống thêm 1 tách cà phê đen lại giúp giảm thêm nguy cơ này.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thêm nhiều đường vào cà phê đen có thể làm mất tác dụng chống lại bệnh tiểu đường này.

2. Có thể giúp ngăn ngừa xơ gan

Những người mắc bệnh gan nếu uống 4 tách cà phê đen mỗi ngày ít có nguy cơ bị xơ gan hơn những người không uống cà phê PEXELS

Theo một số nghiên cứu, cà phê đen có thể giúp giảm tỷ lệ mắc viêm gan, xơ gan, bệnh gan nhiễm mỡ và ung thư gan.

Nghiên cứu khác cho thấy những người mắc bệnh gan nếu uống 4 tách cà phê đen mỗi ngày ít có nguy cơ bị xơ gan hơn những người không uống cà phê.

Ngoài ra, trong một bài báo, một bác sĩ chia sẻ rằng ông "kê đơn" 2 - 4 tách cà phê đen mỗi ngày cho bệnh nhân mắc bệnh gan. Ông tuyên bố rằng điều này giúp làm chậm sự tiến triển của bệnh thành xơ gan, theo Healthline.

3. Giảm nguy cơ ung thư

Theo một số nghiên cứu, cà phê có thể giúp giảm nguy cơ phát triển một số loại ung thư.

Một đánh giá của 28 nghiên cứu cho thấy uống cà phê đen giúp giảm nguy cơ mắc ung thư gan, ung thư nội mạc tử cung và ung thư vú.

Một đánh giá khác cũng báo cáo rằng cà phê có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

4. Giúp tim khỏe hơn và sống lâu hơn

Nghiên cứu, được công bố vào tháng 9.2022 trên tạp chí y khoa European Journal of Preventive Cardiology, đã phát hiện những người uống cà phê đen có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch, tử vong do bệnh tim và tử vong do mọi nguyên nhân đều thấp hơn ở so với người không uống cà phê. Đặc biệt, người uống 2 - 3 tách cà phê đen mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong thấp nhất, theo Harvard Health.

Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cũng lưu ý người huyết áp cao chỉ nên uống 1 tách cà phê đen mỗi ngày.

Và người khỏe mạnh nên hạn chế ở mức tối đa 4 tách mỗi ngày.

Ngoài ra, tách cà phê đen buổi sáng còn giúp cải thiện tâm trạng, chức năng nhận thức và hiệu suất thể thao, giúp tỉnh táo, giảm cân, chống lại bệnh Parkinson và bệnh Alzheimer, chống viêm.