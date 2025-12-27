Lợi ích tiêm vắc xin HPV ở nam giới: Ngăn ngừa sùi mào gà, ung thư

Quan điểm “chỉ có nữ giới mới cần đi tiêm vắc xin HPV” để phòng bệnh là hoàn toàn sai lầm. Theo Bộ Y tế, nguy cơ nhiễm HPV ít nhất 1 lần trong đời của người phụ nữ là khoảng 85%, trong khi nguy cơ nhiễm ít nhất 1 lần trong đời của nam giới là 91%.

Ở nhóm 27-45 tuổi, tiêm vắc xin HPV giúp giảm nguy cơ nhiễm mới ẢNH: BVCC

Nam giới đối mặt với nguy cơ gì nếu không tiêm HPV?

Theo bác sĩ Trần Văn Hậu, Khoa Tiết niệu nam khoa, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức, nếu không tiêm phòng vắc xin HPV, nam giới có thể có nguy cơ mắc phải các bệnh sau:

Sùi mào gà: Thường gặp nhất do HPV loại 6-11. Gây tổn thương sinh dục, tái phát nhiều lần, ảnh hưởng tâm lý và sinh hoạt.

Ung thư dương vật: Liên quan chủ yếu tới HPV loại 16, 18. Tuy hiếm nhưng nguy cơ tăng rõ rệt ở nam giới nhiễm HPV.

Ung thư hậu môn - trực tràng: Nam quan hệ đồng giới (MSM) có nguy cơ cao hơn. HPV chiếm 80% trường hợp ung thư hậu môn.

Ung thư hầu họng: Liên quan đến quan hệ bằng miệng (oral sex), đang ngày càng tăng ở nam nhiều hơn nữ.

Ngoài ra, bác sĩ Văn Hậu cho biết, nam giới là nguồn lây quan trọng trong cộng đồng. Việc tiêm vắc xin HPV không chỉ giúp tự phòng bệnh mà còn giảm lây nhiễm cho bạn tình.

Chuyên gia y tế nhận định, tiêm phòng là một trong ba “trụ cột” phòng ngừa virus HPV hiệu quả hàng đầu, tạo lá chắn sức khỏe vững chắc để tiến gần mục tiêu “xóa sổ” ung thư cổ tử cung tại Việt Nam vào năm 2030.

Thạc sĩ - bác sĩ Lê Thanh Khôi - Trưởng Hội đồng chuyên môn Y khoa, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, chia sẻ: Hiện tại có 2 loại vắc xin HPV: ngừa 4 chủng và ngừa 9 chủng HPV.

Vắc xin 4 chủng bảo vệ chống lại 4 loại HPV. Trong đó loại 16 và 18 gây ra khoảng 70% ca ung thư cổ tử cung và 90% các ca ung thư hậu môn. Loại 6 và 11 gây ra 90% ca sùi mào gà.

Vắc xin 9 chủng cung cấp khả năng bảo vệ rộng hơn, có thể tiêm cho cả nam và nữ, ngăn ngừa 9 loại virus nguy hiểm: HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Trong đó các loại bổ sung 31, 33, 45, 52, 58 chống lại khoảng 20% ca ung thư cổ tử cung còn lại.

Hiện tại có 2 loại vắc xin HPV: ngừa 4 và 9 chủng Ảnh: M.Huyền

Lợi ích theo từng nhóm tuổi

Giống như ở nữ giới, bác sĩ Văn Hậu cho biết việc tiêm vắc xin HPV ở nam giới cũng có hiệu quả gia giảm tùy theo từng nhóm tuổi nhất định. Cụ thể:

Nhóm 9-14 tuổi (hiệu quả cao nhất)

Chưa có hoặc ít tiếp xúc HPV, vắc xin đạt hiệu quả bảo vệ gần như tối đa.

Đáp ứng miễn dịch mạnh, chỉ cần 2 liều.

Phòng được 90% các chủng HPV nguy hiểm (6, 11, 16, 18…).

Lợi ích: Ngăn ngừa sùi mào gà; ngăn ung thư dương vật, hậu môn, hầu họng (ở nam) và giảm lây lan trong cộng đồng.

Nhóm 15-26 tuổi (vẫn rất khuyến cáo)

Nhiều người đã hoạt động tình dục, có thể đã nhiễm 1-2 chủng. Khi này việc tiêm vắc xin vẫn được lợi vì có thể bảo vệ khỏi các chủng chưa nhiễm.

Cần tiêm 3 liều.

Lợi ích: Giảm nguy cơ sùi mào gà 60-90%; giảm nguy cơ ung thư liên quan HPV (cả nam và nữ); ngăn nhiễm mới.

Nhóm 27-45 tuổi (lợi ích giảm nhưng vẫn có)

Nghiên cứu cho thấy tiêm vẫn có hiệu quả, nhưng ở nhiều người đã từng phơi nhiễm HPV, hiệu quả không còn tối ưu.

Vắc xin không điều trị nhiễm HPV đã có.

Lợi ích: Giảm nguy cơ nhiễm mới đặc biệt nếu chưa từng nhiễm HPV hoặc có nguy cơ cao (nhiều bạn tình, MSM, HIV, suy giảm miễn dịch); giảm nguy cơ tái nhiễm các chủng khác.

“Người chưa quan hệ tình dục hưởng lợi tối đa khi tiêm vắc xin HPV do gần như chưa tiếp xúc với virus, đáp ứng miễn dịch cao và hiệu quả bảo vệ tối ưu. Với người đã quan hệ, vắc xin vẫn được khuyến cáo vì vẫn bảo vệ người bệnh trước nhiều chủng khác. Dù vắc xin không điều trị tổn thương đã có nhưng giúp phòng nhiễm mới, giảm nguy cơ mắc và tái nhiễm các bệnh liên quan HPV, đặc biệt ở nhóm nguy cơ như sùi mào gà, các ung thư liên quan HPV và bạn tình của phụ nữ mắc tổn thương tiền ung thư cổ tử cung hoặc ung thư cổ tử cung”, bác sĩ Văn Hậu nhấn mạnh.