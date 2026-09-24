Lợi ích và giá trị lâu dài của đồ gia dụng Samsung Bespoke AI

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Trong lúc nhiều người dùng vẫn xem AI trên đồ gia dụng là những tính năng "làm màu" hoặc khó sử dụng, Samsung đã chứng minh điều ngược lại với bộ sưu tập sản phẩm Bespoke AI. Công nghệ AI trên những thiết bị này đi thẳng vào đời sống thường nhật, hỗ trợ đắc lực cho việc bếp núc, giặt giũ, giúp người dùng nhẹ gánh việc nhà và tiết kiệm tối đa thời gian mỗi ngày.

Nếu trước đây các gia đình thường phải tự áng chừng để đổ nước giặt thủ công, tự mày mò chọn chế độ giặt phù hợp, thì nay mọi thứ đã được tự động hoàn toàn trên máy giặt Bespoke AI. Cảm biến thông minh AI Wash có khả năng nhận biết khối lượng, chất liệu vải và độ bẩn áo quần, từ đó tối ưu lượng nước, lượng nước giặt, nước xả và thời gian giặt xả. Điều này giúp quần áo sạch hoàn hảo mà không phải tốn nhiều công sức hay xử lý trước mỗi lần giặt.

AI Wash giúp quần áo sạch hoàn hảo mà vẫn tiết kiệm điện và chất giặt tẩy

Trên tủ lạnh Bespoke AI, công nghệ AI Vision Inside được xem là giải pháp quản lý thực phẩm thông minh, giúp người dùng biết rõ danh sách nguyên liệu trong tủ, tránh quá hạn gây lãng phí. Công nghệ này sử dụng camera bên trong và AI để nhận diện các loại thực phẩm tươi sống được đưa vào và lấy ra khỏi tủ. Người dùng có thể xem hình ảnh thực phẩm đang có trong tủ lạnh, nhận gợi ý công thức nấu ăn hoặc quản lý hạn sử dụng của thực phẩm. Màn hình AI Family Hub™+ 32 inch trên tủ lạnh cũng là nơi quản lý danh sách thực phẩm, giải trí đa phương tiện, chia sẻ hình ảnh hoặc điều khiển các thiết bị thông minh khác trong gia đình. Việc nấu ăn giờ trở thành trải nghiệm cuốn hút và thú vị hơn mỗi ngày.

Công nghệ "mắt thần" AI Vision Inside giúp nhận diện thực phẩm đưa vào hoặc lấy ra khỏi tủ, giúp người dùng quản lý danh mục nguyên liệu hiệu quả

Tiết kiệm chi phí vận hành về lâu dài

Không chỉ có khả năng tự động hóa cao độ, giá trị lớn nhất của đồ gia dụng Bespoke AI chính là khả năng tiết kiệm tài nguyên tối đa. Công nghệ AI cảm biến chất liệu vải tối ưu lượng bong bóng siêu mịn, nhiệt độ và tốc độ xả vắt phù hợp, giúp đánh bật vết bẩn tốt hơn mà không cần dùng nước nóng, qua đó tiết kiệm điện năng và bảo vệ sợi vải tốt hơn.

Công nghệ bong bóng siêu mịn giúp làm sạch sâu và bảo vệ sợi vải tối đa

Ngăn giặt xả tự động trên máy giặt Bespoke AI sẽ tự động lấy chất tẩy chính xác theo độ bẩn trong suốt quá trình giặt, đảm bảo sạch hoàn toàn mà không lãng phí. Người dùng chỉ cần đổ một lần là đủ dùng trong cả tháng. Khi kích hoạt chế độ AI Energy trên các thiết bị gia dụng của Samsung, người dùng còn có thể giúp tiết kiệm điện năng. AI Energy giúp chủ động kiểm tra mức tiêu thụ điện năng và ước tính hóa đơn tiền điện hàng tháng, cảnh báo kịp thời khi có nguy cơ vượt mức tiêu thụ thông thường.

Ngăn giặt xả tự động giúp phân bổ nước giặt xả theo độ bẩn, mang đến sự tiện lợi và tiết kiệm tối đa

Trải nghiệm nâng tầm với kết nối SmartThings

Sở hữu các thiết bị gia dụng Bespoke AI không chỉ giúp giảm áp lực việc nhà mà còn nâng tầm chất lượng cuộc sống toàn diện, thông qua kết nối nhà thông minh. Khi kết nối các thiết bị gia dụng của Samsung thông qua SmartThings, toàn bộ căn nhà sẽ được đồ bộ hóa thành một hệ sinh thái.

SmartThings giúp đồng bộ hóa căn nhà thông minh

Khi máy giặt kết thúc chu trình giặt, ứng dụng SmartThings trên điện thoại sẽ ngay lập tức thông báo để người dùng tiếp tục việc sấy hoặc phơi đồ. Tương tự, SmartThings cũng thông báo khi thiết bị cần vệ sinh hoặc bảo dưỡng, giúp người dùng chủ động hơn trong quá trình chăm sóc thiết bị. Tiện nhất phải kể đến tính năng Lên lịch làm việc nhà từ xa, cho phép các gia đình đặt khung giờ vệ sinh nhà cửa, giặt giũ để vừa về nhà là mọi thứ đã tươm tất, xong xuôi.

Độ bền và bảo mật vượt trội

Giá trị lâu dài của đồ gia dụng Samsung không chỉ đến từ AI mà còn từ độ bền, bảo mật và khả năng đồng hành nhiều năm. Máy nén AI Inverter trên tủ lạnh Samsung Bespoke AI được cải tiến từ cấu trúc phần cứng, bán kính lớn hơn 4 lần so với máy nén Inverter thông thường nên tiêu thụ ít điện năng hơn, hoạt động bền và ổn định hơn. Máy nén được bảo hành đến 10 năm, mang đến sự an tâm cho người dùng trong quá trình sử dụng.

Samsung cũng áp dụng tiêu chuẩn bảo mật Knox được công nhận tại nhiều quốc gia trên thế giới cho hệ sinh thái Bespoke AI của mình. Với nền tảng Knox Matrix, mỗi thiết bị trong hệ sinh thái sẽ trở thành một mắt xích vững chắc của hệ thống nhà thông minh. Khi một thiết bị gặp nguy cơ an ninh, các thiết bị khác sẽ lập tức cô lập và thông báo đến người dùng để hạn chế tối đa nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

Với tầm nhìn "Bạn đồng hành trong cuộc sống AI", các sản phẩm gia dụng Bespoke AI của Samsung không chỉ mở ra một cách tiếp cận công nghệ mới, mà còn mang đến nhiều giá trị sử dụng về lâu dài cho người dùng. Từ việc nhẹ gánh lo toan đến tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí sinh hoạt, đồ gia dụng Bespoke AI đang trở thành lựa chọn đáng mua, vừa ý của các gia đình hiện đại.