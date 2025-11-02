Chị Vương Thị Hằng, nhà sát bên cạnh nhà nạn nhân kể, khi cả nhà đang ăn cơm, nghe tiếng nổ rất to, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe tiếng nước đổ về ầm ầm. Chị vội vã đưa 2 đứa con ra khỏi nhà mà không kịp mang theo thứ gì. "Vừa ra khỏi nhà một chút là nước tràn về như thác chảy. Nước về quá nhanh không kịp trở tay", chị Hằng chỉ tay về phía núi và nói.

Chị Vương Thị Hằng chỉ tay về núi Tân Lai, kể về "trận hồng thủy" mà chị sinh ra và lớn lên ở đây chưa từng thấy ẢNH: Q.H

Lời kể ám ảnh sau vụ vỡ hồ chứa: 'Nước chảy cái rầm, cuốn trôi cả nhà'

Chị Hằng cho biết, ba mẹ cháu Thảo định đi về hướng cầu Bà Lài, hướng núi cao cho chắc ăn, nhưng không biết được nước về quá nhanh. Vừa đi tới cửa tràn là nước đổ về cuốn trôi cả 3 người xuống dòng suối ngay bên cạnh nhà.

Toàn cảnh ngôi làng bị nước tàn phá đêm qua 1.11 ẢNH: QUẾ HÀ

Cha mẹ cháu Thảo bám được vào cây thoát chết. Còn cháu Thảo, dù đã được mẹ nắm tay, nhưng vẫn bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, mãi đến sáng sớm 2.11, bà con mới tìm thấy thi thể cháu cách xa hàng mấy trăm mét.

Theo chị Hằng, đây không thể gọi là thiên tai. "Chúng tôi sống ở đây bao năm chưa bao giờ có lũ ban đêm như vậy. Tôi khẳng định do trên đó họ đắp đập lại để làm kinh tế, rồi mưa lớn làm cho vỡ đập thôi", chị Hằng khẳng định.