Lời kể ám ảnh sau vụ vỡ hồ chứa: 'Nước chảy cái rầm, cuốn trôi cả nhà'
Video Thời sự

Quế Hà
Quế Hà
02/11/2025 20:44 GMT+7

Theo người dân, đêm 1.11, khi nghe tiếng nổ lớn từ trên núi, họ chỉ kịp tri hô và bỏ chạy. Dòng nước từ hồ chứa bị vỡ đổ ập xuống như thác lũ, cuốn trôi nhà cửa, gia súc và tài sản của hàng chục hộ dân.

Chị Vương Thị Hằng, nhà sát bên cạnh nhà nạn nhân kể, khi cả nhà đang ăn cơm, nghe tiếng nổ rất to, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe tiếng nước đổ về ầm ầm. Chị vội vã đưa 2 đứa con ra khỏi nhà mà không kịp mang theo thứ gì. "Vừa ra khỏi nhà một chút là nước tràn về như thác chảy. Nước về quá nhanh không kịp trở tay", chị Hằng chỉ tay về phía núi và nói.

Cận cảnh thôn Phong Phú tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước gây tang thương - Ảnh 2.

Chị Vương Thị Hằng chỉ tay về núi Tân Lai, kể về "trận hồng thủy" mà chị sinh ra và lớn lên ở đây chưa từng thấy

ẢNH: Q.H

Chị Hằng cho biết, ba mẹ cháu Thảo định đi về hướng cầu Bà Lài, hướng núi cao cho chắc ăn, nhưng không biết được nước về quá nhanh. Vừa đi tới cửa tràn là nước đổ về cuốn trôi cả 3 người xuống dòng suối ngay bên cạnh nhà.

Cận cảnh thôn Phong Phú tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước gây tang thương - Ảnh 3.

Toàn cảnh ngôi làng bị nước tàn phá đêm qua 1.11

ẢNH: QUẾ HÀ

Cha mẹ cháu Thảo bám được vào cây thoát chết. Còn cháu Thảo, dù đã được mẹ nắm tay, nhưng vẫn bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, mãi đến sáng sớm 2.11, bà con mới tìm thấy thi thể cháu cách xa hàng mấy trăm mét.

Theo chị Hằng, đây không thể gọi là thiên tai. "Chúng tôi sống ở đây bao năm chưa bao giờ có lũ ban đêm như vậy. Tôi khẳng định do trên đó họ đắp đập lại để làm kinh tế, rồi mưa lớn làm cho vỡ đập thôi", chị Hằng khẳng định.

vỡ hồ chứa nước lũ quét Lâm Đồng Tuy Phong Công ty Trang trại Việt
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
