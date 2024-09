Lời kể của những người thoát chết thần kỳ trong vụ lũ quét Làng Nủ

3 ngày sau khi trận lũ quét đi qua, ông Hoàng Văn Tiện (46 tuổi), ở thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên, Lào Cai) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ 3 phút khi cơn lũ quét ầm ầm đổ xuống bản.

Ông Hoàng Văn Tiện, người may mắn đưa cả gia đình chạy lên đồi thoát nạn trong vụ lũ quét ẢNH: ĐÌNH HUY

Ông Tiện kể: "Trong mấy ngày trước mưa lớn, trưởng thôn và lực lượng dân quân thông báo là khu vực nào nguy hiểm thì di dời. Nhưng nhà tôi không nguy hiểm vì nước lũ chưa lên đến bao giờ, chỉ mới sạt lở một dịp năm 2008. Sáng đó, khoảng 5 giờ 30 tôi dậy, cũng không ngờ lại sạt đồi nhanh thế, chỉ nghĩ đi xem nước lên rồi về nhà".



Nghe tiếng đất rung chuyển, lũ ập xuống từ trên núi cao rất nhanh, ông Tiện gọi vợ con chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa hô: "Cả làng ơi sạt rồi".

Với kinh nghiệm đi rừng, gia đình ông đã may mắn chạy ngang đồi, thay vì chạy xuống dưới, tránh được lũ quét đang cuồn cuộn đổ xuống.

"Chúng tôi chạy trong 3 phút, con gái 8 tuổi chạy trước. Chỉ chậm 3 phút thôi là bị vùi lấp. Nhìn thấy nhà cửa bị san phẳng chỉ nghĩ thôi mất hết rồi, chẳng còn gì cả", anh Tiện đau xót cho biết.

Kỳ tích giữa thảm họa Làng Nủ: Phát hiện 8 người chạy thoát

Dù thấy mọi người kêu cứu nhưng lúc đó sạt lở quá nhanh, quá nhiều, đất thụt xuống nên không cứu được. Ông Tiện cứu được cháu Hoàng Gia Bảo và Nguyễn Thị Tuynh, năm nay đều 7 tuổi, đang học lớp 2.

Ông Tiện và những người may mắn còn sống sót sau đó di chuyển ra nhà người quen ở nhờ. Trong 3 ngày qua, ông Tiện cũng cùng mọi người đi theo lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích mà không hay biết mình có tên trong danh sách người mất tích.

Anh Hoàng Văn Duân kể lại thời khắc kinh hoàng ẢNH: ĐÌNH HUY

Người hàng xóm gần nhà ông Tiện là anh Hoàng Văn Duân (39 tuổi) cũng may mắn thoát chết thần kỳ. Anh Duân nhớ lại: "Tối 9.9, mẹ tôi nằm viện, không có ai nên tôi đưa vợ và 2 con qua nhà để trông bố tôi. Còn tôi lại quay về nhà mình. Đến 6 giờ kém ngày 10.9, khi nghe tiếng nổ to, nhìn lên núi thấy đất đá tung tóe tôi vừa chạy vừa hô hoán mọi người chạy được 40 m thì lũ quét ập về. Và thế là tôi chạy thoát. Sau khi vụ việc xảy ra, tôi về nhà bố đẻ và quay trở lại trường mầm non cùng lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân".

Ông Duân cho biết: "2 ngày qua, tôi tham gia giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm những người mất tích, mà không hề biết 8 người nhà mình nằm trong danh sách bị mất tích. Sáng nay mấy người gặp tôi hỏi, tôi mới biết mình trong sách mất tích. Gia đình tôi may mắn sống sót trong vụ lũ quét, cảm giác không biết tả thế nào".

Mặc dù thoát chết, song nhà ông Tiện và anh Duân đều đã bị lũ cuốn trôi và đang phải ở nhờ. Nguyện vọng của những người dân nơi đây là được chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ dựng lại chỗ ở mới an toàn hơn.

Nhân chứng thoát nạn thần kỳ ở Làng Nủ: 'Cứ tưởng là chết rồi'

Sáng nay, H.Bảo Yên đã huy động thêm 180 người từ các xã bên cạnh tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đến trưa, vẫn còn 41 người mất tích chưa được tìm thấy. Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân.