    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Lời kể vụ cây xanh ngã đè sập tường nhà dân, người đàn ông thoát nạn gang tấc
    VideoThời sự

    Lời kể vụ cây xanh ngã đè sập tường nhà dân, người đàn ông thoát nạn gang tấc

    Trần Kha
    Trần Kha

    Sự cố cây xanh ngã đè sập tường nhà dân tại đường số 7 (KCN Vĩnh Lộc) khiến khu nhà tạm bị hư hỏng, một người đàn ông lớn tuổi may mắn thoát chết trong gang tấc.

    Khám phá thêm chủ đề

    cây xanh ngã đổ sập tường nhà dân đường số 7 KCN Vĩnh Lộc phường Bình Hưng Hòa B

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận