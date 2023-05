Lời khai của nghi phạm bạo hành bé gái hơn 2 tháng tuổi ở Đà Lạt

Chiều 21.5, Công an TP.Đà Lạt cho biết đã bắt giữ Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ đường Thông Thiên Học, P.2, Đà Lạt), nghi phạm bạo hành bé gái hơn 2 tháng tuổi để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Bé C. đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã phản ánh, lúc 18 giờ 53 phút ngày 20.5, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhi N.N.T.C (hơn 2 tháng tuổi), được hàng xóm cạnh nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (Đà Lạt) đưa đến. Sau đó mẹ cháu bé mới xuất hiện.

Theo các bác sĩ, bé nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê, nghi bị bạo hành. Do đó, lãnh đạo bệnh viện huy động bác sĩ của nhiều khoa đến để hội chẩn. Bước đầu, các bác sĩ chẩn đoán bé bị gãy xương cẳng tay trái và tay phải; gãy xương đùi cả 2 chân, chấn thương sọ não… Bé bị hôn mê, phải tiếp máu, ban đầu thở qua nội khí quản, nhưng sau đó phải thở máy trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi nhận được tin từ bệnh viện, lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc bé gái hơn 2 tháng tuổi nghi bị bạo hành.

Đến khoảng 2 giờ sáng 21.5, Công an Đà Lạt truy bắt được nghi phạm bạo hành bé C. là Trần Hoài Thương.

Theo cơ quan công an, bé C. có mẹ là Nguyễn Phúc Hồng Ân (22 tuổi), và cha là N.Đ.T.N (ngụ P.7, Đà Lạt). Tháng 2.2023, Ân và anh N. ly thân. Ân cùng bé C. đến sống tại phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (Đà Lạt). Từ tháng 3.2023, Ân có quan hệ tình cảm với Trần Hoài Thương và 2 người sống chung nhà trọ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thương khai nhận, do bé C. thường quấy khóc nên anh ta bực tức, khó chịu, nhiều lần dùng tay đánh, tát mạnh vào mặt bé.

Cụ thể, ngày 19.5, Thương lấy núm vú giả, đặt vào miệng bé C. rồi dán băng keo quanh miệng để bé không khóc. Khi thấy C. khó thở, Thương mở băng keo ra. Một lúc sau, Thương tiếp tục cầm gấu bông ném 4 - 5 cái vào người bé.

Rạng sáng 20.5, Thương mua ma túy đá để Ân và Thương cùng sử dụng tại phòng trọ. Đến trưa 20.5, khi cho bé C. uống sữa nhưng bé không uống, Thương tát vào đầu, mặt bé. Thời điểm Thương bạo hành bé C., mẹ của bé có mặt tại phòng trọ nhưng không can ngăn.

Sau khi bé C. có biểu hiện nguy kịch, Thương đưa bé đến bệnh viện và nói mình là hàng xóm của gia đình bé.

Theo Công an TP.Đà Lạt, qua xét nghiệm nhanh, cả Thương và Ân đều cho kết quả dương tính với ma túy. Thương từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) xử phạt 2 năm tù vào năm 2016.

Vụ việc đang được Công an TP.Đà Lạt tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật.