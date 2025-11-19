Lời khai đầu tiên của Hoa hậu Thùy Tiên tại tòa

Sáng 19.11.2025, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Thúc Thùy Tiên (là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) và 4 bị cáo về tội "lừa dối khách hàng" khi quảng bá không đúng sản phẩm kẹo Kera, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (tức Công ty Chị Em Rọt).

Hơn 8 giờ, HĐXX bắt đầu làm việc. Trong phần thẩm tra căn cước, 5 bị cáo trả lời rõ ràng lý lịch, nhân thân. 4 bị cáo Tuấn Linh, Thái Hằng, Quang Linh, Thành Công bị tạm giam từ ngày 4.4.2025, riêng bị cáo Thùy Tiên bị tạm giam từ ngày 19.5.2025.

Tại tòa, cả 5 bị cáo đều có mặt, giữ thái độ bình tĩnh.

HĐXX đã triệu tập 30 cá nhân, tổ chức có liên quan đến phiên xét xử. Tuy nhiên, chỉ có ông Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs) và bà Phạm Thị Nhật Lệ (là chị gái của Quang Linh Vlogs) đến toà.

Một số cá nhân là khách hàng mua kẹo Kera được tòa triệu tập đến với tư cách người liên quan, nhưng đa số vắng mặt dù tòa đã triệu tập hợp lệ. Theo HĐXX, sự vắng mặt của các khách hàng này không ảnh hưởng đến việc xét xử, nên phiên tòa vẫn tiếp tục.

Theo hồ sơ vụ án, Hoa hậu Thùy Tiên cùng các đồng phạm bị xét xử về tội “lừa dối khách hàng” theo quy định tại điểm khoản 2 điều 198 bộ luật Hình sự về tội lừa khách hàng, khung hình phạt là phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng, hoặc bị phạt tù từ 1 - 5 năm.

Theo cáo trạng, sau khi quen biết qua mạng xã hội, khoảng tháng 7.2024, các bị cáo Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du mục), Lê Tuấn Linh cùng với ông Trần Chí Tâm (là trợ lý của bị cáo Phạm Quang Linh) tham gia bàn bạc, thống nhất ý tưởng góp vốn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá, bán hàng trên nền tảng mạng xã hội. Đồng thời kêu gọi bị cáo Lê Thành Công và Phạm Thị Nhật Lệ (là chị gái của bị cáo Phạm Quang Linh) cùng tham gia góp vốn. Nhóm quyết định lấy tên công ty là Chị Em Rọt và tiến hành làm thủ tục thành lập công ty.

Cáo trạng xác định, Công ty Chị Em Rọt có vốn điều lệ 5 tỉ đồng, thành lập vào ngày 5.11.2024, có trụ sở tại Số 144-146-148, đường phố 11, khu phố 5, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (nay là Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh). Ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Chị Em Rọt là sản xuất phim, điện ảnh, quay video và chương trình truyền hình chi tiết; buôn bán, kinh doanh thực phẩm.

Đến ngày 11.12.2024, tức chỉ hơn 11 tháng kể từ ngày thành lập, Công ty Chị Em Rọt đã thay đổi vốn điều lệ lên gấp 3 lần ban đầu, với số tiền là 15 tỉ đồng.

Trong mô hình vận hành, Lê Tuấn Linh giữ chức giám đốc, đại diện pháp luật, phụ trách hồ sơ pháp lý và xây dựng kịch bản quảng bá; Lê Thành Công phụ trách liên hệ với nhà sản xuất; Thùy Tiên, Hằng và Quang Linh đảm nhận việc quay video, quảng bá và livestream bán hàng.

Sau khi thống nhất, Công ty Chị Em Rọt chọn sản xuất “kẹo rau củ”, hướng đến nhóm khách hàng quan tâm sức khỏe. Công ty sau đó hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life (có trụ sở tại Đắk Lắk), do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT, để sản xuất sản phẩm mang tên “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (tức kẹo Kera).

Cơ quan tiến hành tố tụng cáo buộc Công ty Chị Em Rọt không giám sát quá trình sản xuất, dù các bị cáo biết Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap và cũng không rõ nguồn nguyên liệu thực tế. Nhóm cổ đông cũng biết kết quả thử nghiệm cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ 0,935%, thấp hơn nhiều so với thông tin quảng cáo.

Tuy nhiên, để bán hàng, các bị cáo vẫn dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật, sản xuất nhiều video, livestream trên TikTok, Facebook, dàn dựng hình ảnh “vùng nguyên liệu xanh mướt” tại Đà Lạt và Đắk Lắk, quảng cáo kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ tươi sạch.

Trong các buổi phát sóng, nhóm này nhấn mạnh mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, chỉ cần dùng 2-3 viên mỗi ngày là đủ chất xơ, thậm chí bổ sung vitamin và tăng đề kháng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, các bị cáo Hằng du mục, Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên là những người trực tiếp xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera.

Trong đó, Hằng du mục thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 5 lần; Quang Linh Vlog thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 6 lần; hoa hậu Thùy Tiên tham gia phát sóng trực tiếp 3 lần.

Từ ngày 12.12.2024 đến 14.3.2025, đã có hơn 56.300 khách hàng tin tưởng mua tổng số 129.617 hộp kẹo Kera, đem lại doanh thu hơn 17,5 tỉ đồng. Các bị cáo thu lợi bất chính số tiền hơn 12,4 tỉ đồng.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên tòa. Kính mời quý vị đón theo dõi.