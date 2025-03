Lời khai tàn nhẫn của nghi phạm đánh con riêng của ‘vợ hờ’

Công an tỉnh An Giang đã khai quật tử thi bé trai 5 tuổi bị cha dượng đánh gây ra cái chết cho bé. Qua đó, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự gã cha dượng gây ra cái chết cho bé trai.