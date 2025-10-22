Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Lời khuyên từ chuyên gia cách chăm sóc vùng kín để tránh viêm nhiễm

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
22/10/2025 15:30 GMT+7

Bạn có biết, cứ 5 phụ nữ vô sinh sẽ có khoảng 1 người gặp rối loạn hệ vi sinh âm đạo?Hệ vi sinh vật âm đạo là mảnh ghép quan trọng để phụ nữ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.

Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, hội nghị khoa học chuyên đề về Hệ vi sinh vật âm đạo - Vai trò của hệ vi sinh trong sức khỏe phụ nữ đã được Biocodex Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của các chuyên gia quốc tế hàng đầu và đại diện các cơ quan y tế Việt Nam, cùng chia sẻ những nghiên cứu khoa học liên quan đến hệ vi sinh ở phụ nữ và những cảnh báo về các vấn đề của sức khỏe sinh sản, nguy cơ sinh non, vô sinh do rối loạn hệ vi sinh âm vùng kín.

Lời khuyên từ chuyên gia cách chăm sóc vùng kín để tránh viêm nhiễm- Ảnh 1.

Ra đời vào năm 1953, Tập đoàn dược phẩm Biocodex của Pháp đã trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hệ vi sinh, cung cấp các giải pháp sức khỏe đến hơn 120 quốc gia toàn cầu, đặc biệt là sức khỏe phụ nữ.

Tháng 4.2025, Biocodex quyết định chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương để giới thiệu sản phẩm vệ sinh phụ nữ Saforelle có chiết xuất từ rễ cây ngưu bàng, nổi bật với công thức 4 KHÔNG dịu nhẹ an toàn, với các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu và các đối tượng nhóm tuổi khác nhau.

Tìm hiểu chi tiết và các dòng phù hợp với nhu cầu của bạn tại www.saforelle.vn.

Khám phá thêm chủ đề

Lời khuyên từ chuyên gia Chăm sóc vùng kín Biocodex Việt Nam hệ vi sinh vật âm đạo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận