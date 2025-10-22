Lời khuyên từ chuyên gia cách chăm sóc vùng kín để tránh viêm nhiễm

Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, hội nghị khoa học chuyên đề về Hệ vi sinh vật âm đạo - Vai trò của hệ vi sinh trong sức khỏe phụ nữ đã được Biocodex Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của các chuyên gia quốc tế hàng đầu và đại diện các cơ quan y tế Việt Nam, cùng chia sẻ những nghiên cứu khoa học liên quan đến hệ vi sinh ở phụ nữ và những cảnh báo về các vấn đề của sức khỏe sinh sản, nguy cơ sinh non, vô sinh do rối loạn hệ vi sinh âm vùng kín.

Ra đời vào năm 1953, Tập đoàn dược phẩm Biocodex của Pháp đã trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hệ vi sinh, cung cấp các giải pháp sức khỏe đến hơn 120 quốc gia toàn cầu, đặc biệt là sức khỏe phụ nữ.

Tháng 4.2025, Biocodex quyết định chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương để giới thiệu sản phẩm vệ sinh phụ nữ Saforelle có chiết xuất từ rễ cây ngưu bàng, nổi bật với công thức 4 KHÔNG dịu nhẹ an toàn, với các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu và các đối tượng nhóm tuổi khác nhau.

Tìm hiểu chi tiết và các dòng phù hợp với nhu cầu của bạn tại www.saforelle.vn.