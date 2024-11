Lỗi mới trên Windows 10 khiến hàng loạt ứng dụng 'đình công'

Theo Neowin, người dùng Windows 10 đang gặp phải một sự cố mới khiến việc cập nhật hoặc gỡ cài đặt ứng dụng trở nên khó khăn. Microsoft đã xác nhận lỗi này và cho biết đang nỗ lực khắc phục.

Lỗi mới khiến Windows 10 không thể cập nhật hoặc gỡ cài đặt ứng dụng ẢNH: REUTERS

Windows 10 tiếp tục gặp sự cố khó hiểu

Theo thông tin từ Microsoft, nguyên nhân gây ra sự cố nằm ở gói WinAppSDK 1.6.2 được phát hành vào ngày 12.11.2024. Khi người dùng cố gắng cập nhật hoặc gỡ cài đặt các ứng dụng sử dụng gói này, Microsoft Store sẽ hiển thị thông báo lỗi 'Something happened on our end'.

Lỗi này ảnh hưởng đến nhiều ứng dụng phổ biến, bao gồm cả Microsoft Teams và các ứng dụng của bên thứ ba. Quản trị viên CNTT cũng gặp khó khăn khi quản lý ứng dụng đóng gói thông qua PowerShell.

May mắn là Windows 11 không bị ảnh hưởng bởi lỗi này. Microsoft cho biết chỉ có Windows 10 phiên bản 22H2 gặp sự cố. Người dùng các phiên bản Windows mới hơn và ứng dụng Win32 vẫn hoạt động bình thường.

Microsoft đang tích cực tìm kiếm giải pháp khắc phục và dự kiến sẽ phát hành bản vá trong vài ngày tới. Trong thời gian chờ đợi, quản trị viên CNTT có thể tham khảo hướng dẫn trên GitHub để xử lý sự cố trên các thiết bị bị ảnh hưởng.

Đây là lần thứ hai trong tháng 11 người dùng Windows 10 gặp sự cố với ứng dụng. Trước đó, bản cập nhật KB5043131 đã khiến một số ứng dụng không thể khởi động.

Sự cố này một lần nữa cho thấy việc cập nhật hệ điều hành thường xuyên là rất quan trọng để đảm bảo tính ổn định và bảo mật cho hệ thống.