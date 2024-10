Lỗi mới trong Microsoft Word gây mất dữ liệu và cách phòng tránh

Theo nhiều báo cáo gần đây trên các diễn đàn hỗ trợ của Microsoft, một số người dùng đã gặp phải lỗi mất dữ liệu khi sử dụng chương trình Microsoft Word của bộ ứng dụng Microsoft 365 (phiên bản 2409).

Cụ thể, tệp sẽ bị xóa khi người dùng đóng Word và được chương trình nhắc lưu thay vì lưu thủ công trước đó. Lỗi này dường như xảy ra với các tệp có tên chứa ký tự "#" hoặc phần mở rộng tệp được viết hoa (.DOCX, .RTF).

Microsoft Word đang tồn tại lỗi gây mất dữ liệu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BLEEPING COMPUTER

Vẫn còn cách khắc phục tạm thời cho Microsoft Word

Mặc dù Microsoft đã xác nhận lỗi này, nhưng hiện chưa rõ khi nào sẽ có bản vá chính thức. Trong thời gian chờ đợi, người dùng được khuyến cáo nên lưu tệp thủ công trước khi đóng Word, tránh sử dụng ký tự '#' trong tên tệp và sử dụng phần mở rộng tệp viết thường.

Ngoài ra, người dùng có thể bật tùy chọn 'Don’t show the Backstage when opening or saving files with keyboard shortcuts' trong menu File > Options > Save. Hoặc cài đặt và sử dụng phiên bản Word cũ hơn để tránh gặp phải lỗi này.

Bật tùy chọn để tránh mất dữ liệu trong Microsoft Word ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mặc dù lỗi này không ảnh hưởng đến tất cả người dùng Word, nhưng việc mất dữ liệu do lỗi phần mềm là điều đáng lo ngại. Người dùng Word nên lưu ý các giải pháp tạm thời mà Microsoft đã cung cấp để tránh mất dữ liệu một cách đáng tiếc.