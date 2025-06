Lỗi 'ngốn' pin của One UI 7 sắp được giải quyết triệt để

Người dùng Samsung Galaxy có thể thở phào nhẹ nhõm khi những thông tin mới nhất cho thấy vấn đề hao pin gây khó chịu trên One UI 7 đang dần được khắc phục. Đặc biệt, các phiên bản thử nghiệm của Android 16 và One UI tương lai đang cho thấy những cải thiện đáng kể về thời lượng pin, hứa hẹn một trải nghiệm sử dụng tốt hơn cho người dùng.

Lỗi hao pin của One UI 7 đang dần cải thiện

Dựa trên nhiều nguồn thông tin mới, một video phân tích trên kênh YouTube Cybo Tech đã chỉ ra rằng mặc dù người dùng One UI 7 vẫn cần chờ đợi thêm một thời gian để nhận được bản vá lỗi chính thức, nhưng tín hiệu tích cực đã xuất hiện. Những số liệu thống kê pin từ các phiên bản thử nghiệm trong nội bộ và từ người dùng beta đang cho thấy hiệu suất pin cực kỳ ấn tượng.

Thời lượng pin ấn tượng trên Galaxy S25 Ultra chạy One UI 8 beta ZYF3 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, các báo cáo từ người dùng X (Twitter cũ) ghi nhận mức tiêu thụ pin ấn tượng:

Chỉ 51% pin được sử dụng cho 4 giờ 50 phút thời gian sáng màn hình, trong đó tổng thời gian sử dụng lên đến 8 giờ 34 phút.

Mức tiêu thụ 85% pin nhưng đạt tới 7 giờ 26 phút thời gian sáng màn hình.

Hay 88% pin sử dụng cho 6 giờ 15 phút thời gian sáng màn hình, trong tổng thời gian 23 giờ 6 phút.

Thậm chí, với 85% pin và khoảng 50% thời gian sử dụng 5G, thiết bị vẫn đạt 6 giờ 54 phút thời gian sáng màn hình.

Theo đó, một người dùng tên @Sankew cho biết One UI 8 beta đã giúp thời lượng pin của anh ấy tăng từ mức 4 - 5 giờ lên 6 giờ 15 phút. Tương tự, người dùng @Manuel Hilarious chia sẻ rằng trên Samsung Galaxy S25 Plus với One UI 8 ZYER (có thể là một phiên bản beta khác), anh đạt được thời lượng pin ấn tượng ngay cả khi sử dụng 5G liên tục.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ, rằng liệu Samsung sẽ ưu tiên phát hành bản beta One UI 8 hoặc bản cập nhật chính thức trước, hay sẽ tung ra một bản vá chính thức cho One UI 7 để giải quyết triệt để vấn đề hao pin hiện tại? Dù thời điểm cụ thể vẫn chưa rõ ràng, nhưng những tín hiệu tích cực về thời lượng pin trong tương lai chắc chắn sẽ là tin vui lớn cho những người dùng Samsung Galaxy đang mong chờ một trải nghiệm bền bỉ hơn.