Lời nhắn và tất cả tiền để dành của bé gái lớp 2 gửi các bạn vùng lũ miền Bắc

Ngày 15.9, ông Nguyễn Văn Ân, Bí thư Đảng ủy P.Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) xác nhận số tiền 350.000 đồng và 2 thùng sữa của bé Phan Thiên An (học sinh lớp 2/4, trường Tiểu học Hòa Phú) đã được chuyển đến Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương để chuyển ra miền Bắc, ủng hộ các bạn vùng lũ lụt theo nguyện vọng của bé.

Bé Thiên An khóc khi mang tiền đến điểm tiếp nhận nhờ các cô chú gửi cho các bạn vùng lũ lụt. ẢNH: P.C

Ông Ân cho biết, thời gian qua P.Hòa Phú đã phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và tổ chức các điểm tiếp nhận ở khắp các khu phố.

Ngày 14.9, tại điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm ở Khu nhà ở xã hội Hòa Lợi (khu phố 1, P.Hòa Phú) do Hội Liên hiệp Phụ nữ P.Hòa Phú và BQL Nhà ở xã hội Hòa Lợi tổ chức có một bé gái đi xe đạp chở theo 2 thùng sữa phía sau cùng xấp tiền lẻ bao gồm các tờ tiền mệnh giá 1.000 – 10.000 đồng đến ủng hộ.

Bé Thiên An và lời nhắn nhủ động viên các bạn vùng lũ lụt ẢNH: P.C

Tại đây, các cán bộ P.Hòa Phú đã tiếp nhận và thấy trên xấp tiền lẻ có một mảnh giấy được cắt vuông vắn vừa với xấp tiền và ghi bằng chữ viết tay, mực tím với nội dung: "Đây là tiền tiêu vặt con để dành được. Mong các cô, các chú gửi giúp con cho các bạn vùng ở lũ lụt. Mong các bạn vượt qua khó khăn và cố lên./ Con: Phan Thiên An/Lớp 2/4/ Trường tiểu học Hòa Phú".

Cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của bé, các cán bộ P.Hòa Phú tại điểm tiếp nhận đã tổ chức tiếp nhận, kiểm đếm số tiền được 350.000 đồng, đồng thời hỏi thăm bé Thiên An.

Các cán bộ tiếp nhận ủng hộ cho biết, thông qua tin tức về cơn bão số 3 do mẹ của bé kể lại những thiệt hại của đồng bào miền Bắc, bé Thiên An đã quyết định dành hết số tiền của cha mẹ cho hàng ngày để mua nước uống đi học để gửi cho các bạn vùng lũ lụt. Còn 2 thùng sữa là do mẹ của bé Thiên An, ủng hộ.

Các cán bộ P.Hòa Phú tổ chức tiếp nhận ủng hộ của bé Thiên An ẢNH: P.C

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Ân, Bí thư P.Hòa Phú cho biết cá nhân ông rất cảm kích trước hành động của bé Thiên An và rất đáng biểu dương tinh thần ủng hộ đồng bào vùng bão lũ của bé An cùng với gia đình bé.

Còn ông Nguyễn Văn Công, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hòa Phú cho biết sau khi nắm được thông tin bé An ủng hộ và viết thư nhắn nhủ các bạn vùng lũ, nhà trường đã thăm hỏi và được biết bé An đang sinh sống với mẹ ở khu nhà ở xã hội Hòa Lợi. Mẹ của bé làm tiệm tóc ở đó.