Lợi nhuận 2025 của ABBank tăng kỷ lục 352,4%

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), mã ABB, vừa công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2025.

Báo cáo tài chính cho thấy, hiệu quả hoạt động của nhà băng này trong năm 2025 nhảy vọt. Tổng thu nhập hoạt động đạt 8.580 tỉ đồng, tăng 87,3% so với năm trước. Nhờ nỗ lực tối ưu hóa chi phí và đẩy mạnh chuyển đổi số, tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) đã được kiểm soát ở mức 35,4%.

ABBank sẵn sàng nguồn lực cho giai đoạn tăng tốc tiếp theo ẢNH: ABBANK

Kết quả lợi nhuận trước thuế đạt mức kỷ lục 3.522 tỉ đồng, tăng 352,4% so với năm 2024. Đáng chú ý, quy mô tổng tài sản của ngân hàng đã vượt 220.392 tỉ đồng.

Nhờ đó, các chỉ số khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tổng tài sản (ROA) ở mức cao so với bình quân ngành khi lần lượt đạt 18,3% và 1,4%. Đây là minh chứng rõ nét cho việc tái cấu trúc chi phí và chuyển đổi mô hình kinh doanh phát huy hiệu quả tích cực.

Chất lượng tài sản là điểm sáng đặc biệt trong tổng thể "sức khỏe" ABBank. Giữa bối cảnh nợ xấu toàn ngành có dấu hiệu áp lực, ABBank đã đưa tỷ lệ nợ xấu (NPL) về mức 0,53% - con số thuộc nhóm thấp nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay.

Việc duy trì tỷ lệ nợ xấu rất thấp kết hợp với hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 11,45% - vượt xa mức tối thiểu theo quy định và tăng so với năm trước là minh chứng rõ ràng cho năng lực quản trị rủi ro bền vững.

Năm 2025, ABBank chuyển đổi số mạnh mẽ, góp phần gia tăng năng lực huy động vốn. Huy động từ khách hàng (và giấy tờ có giá) của ABBank tăng trưởng đột biến 46,6% so với 2024, đạt hơn 161.221 tỉ đồng, đảm bảo tính thanh khoản dồi dào và tạo ra lợi thế cạnh tranh về nguồn vốn.

Một chỉ số trọng yếu khác là dư nợ tín dụng đạt 127.591 tỉ đồng, tăng 15,9% so với năm 2024. Mức tăng trưởng tín dụng này không chỉ thể hiện sự tăng trưởng về quy mô đáng kể mà còn phản ánh chiến lược tăng trưởng có chọn lọc, kiên định với nguyên tắc không đánh đổi rủi ro lấy tăng trưởng.

Dự kiến, ngày 24.4, ABBank sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét phương án tăng vốn điều lệ lên mức trên 20.245 tỉ đồng, nhằm nâng tầm năng lực tài chính và mở rộng hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Trước đó, đầu năm nay, ABBank đã tăng vốn điều lệ thông qua chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chương trình ESOP). Đến tháng 3, ABBank hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 10.350 tỉ đồng lên 13.972 tỉ đồng, củng cố nền tảng tài chính cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Song song tăng vốn điều lệ, khi thông qua, việc niêm yết cổ phiếu ABB trên HOSE là bước đi chiến lược nhằm tăng tính minh bạch, cải thiện thanh khoản và nâng cao giá trị vốn hóa cho ngân hàng.