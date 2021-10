Lợi nhuận ngân hàng sẽ giảm

Lần đầu tiên kể từ khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện điều tra xu hướng kinh doanh theo quý (từ quý 1/2014), hệ thống TCTD cho biết, lợi nhuận trước thuế cùng các kết quả hoạt động kinh doanh (thu nhập ròng từ lãi, thu nhập ròng từ phí và dịch vụ, thu nhập từ hoạt động tự doanh) trong quý có chiều hướng “suy giảm” so với quý trước.

Do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến mọi mặt của nền kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh, mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng tiếp tục chiều hướng tăng rõ rệt, với 50,5% cao hơn nhiều so với kỳ điều tra trước chỉ ở mức 27,2%. Khác với kết quả điều tra tháng 6, nợ xấu của hệ thống ngân hàng trong quý 3 có chiều hướng “tăng nhẹ” so với quý 2. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu được kỳ vọng sẽ “giảm nhẹ” trong quý 4 và trở về mức ổn định tính đến cuối năm 2021 sau khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế, nền kinh tế dần phục hồi.





Theo các TCTD, nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tổng thể của khách hàng trong quý 3 ở mức “thấp” và “giảm” so với quý trước, trong đó, nhu cầu gửi tiền giảm mạnh. Tuy nhiên, nhu cầu sẽ phục hồi trở lại trong quý 4 nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Đánh giá chung cả năm 2021, các TCTD đã thu hẹp kỳ vọng về sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng, trong đó nhu cầu vay vốn tiếp tục được kỳ vọng “tăng” cao hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Thanh khoản hệ thống tiếp tục dồi dào. Mặt bằng lãi suất huy động - cho vay dự báo tiếp tục giảm nhẹ trong quý 4 và giảm đáng kể tính đến cuối năm 2021 so với cuối năm 2020. Huy động vốn toàn hệ thống kỳ vọng tăng bình quân 4,6% trong quý cuối cùng của năm và tăng 10,4% trong năm 2021 (giảm so với mức dự báo 11,9% trước đó). Đồng thời, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng 4% trong quý 4 và tăng 12,3% trong năm 2021, giảm so với mức kỳ vọng 13,1% tại kỳ điều tra trước.