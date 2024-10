Lợi thế cạnh tranh của các hệ thống nail hàng đầu tại TP.HCM

Kinh doanh tiệm nail ở TP.HCM có nhiều lợi điểm, tuy nhiên cũng không hề dễ dàng khi ngày càng có nhiều cơ sở làm đẹp, trung tâm thẩm mỹ mở ra, khiến thị trường trở nên sôi động và khốc liệt. Để có thể thu hút khách hàng, gây dựng lòng tin, tạo tệp khách quen là điều không hề đơn giản. Do đó, các spa, salon hiện nay không đơn thuần chỉ kinh doanh mà sâu bên trong họ còn xây dựng không gian làm đẹp độc đáo, tăng khả năng cạnh tranh về giá, đầu tư vào mỹ phẩm, trang thiết bị, nâng cấp dịch vụ…

Nhìn chung, hầu hết các cơ sở, salon làm nail uy tín, có thâm niên tại TP.HCM đều đang sở hữu một số lợi thế hàng đầu, có thể kể đến như:

Kỹ thuật viên giỏi nghề, tận tâm, khéo léo

Kỹ thuật viên là những người đầu tiên tiếp xúc với khách hàng và gắn bó với khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. Do đó, họ có vai trò đặc biệt quan trọng. Ngoài làm đẹp trực tiếp, họ còn tạo cảm hứng cho khách hàng, chăm sóc tinh thần, nâng cao trải nghiệm cho khách, đáp ứng các nhu cầu phát sinh…

Ở những hệ thống nail lớn, kỹ thuật viên luôn được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, tay nghề, khả năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng xử lý tình huống…

Nếu không chú trọng đào tạo kỹ thuật viên, người kinh doanh hệ thống nail khó giám sát được quá trình chăm sóc khách, có thể làm mất khách hàng, khiến khách hàng không hài lòng do thái độ phục vụ hoặc do tay nghề kém. Ngược lại, nếu kỹ thuật viên làm tốt trong suốt quá trình thì có thể duy trì lượng khách ổn định, đồng thời có thêm khách mới do được giới thiệu thêm. Thu nhập và tiền "hoa hồng" của chính kỹ thuật viên đó cũng tăng lên đáng kể.

Chú trọng đào tạo nhân viên từ tay nghề, kỹ năng, đến dịch vụ chăm sóc khách hàng là yếu tố không thể thiếu của các hệ thống Nail Top đầu

Chị Thiên Ân - Kỹ thuật viên tại Honey Nail and Spa cho biết: "Khách hàng ngày càng có yêu cầu cao, không chỉ về mặt thẩm mỹ, chất lượng mà còn là sự tận tâm, nhiệt tình chăm sóc khi đến làm đẹp. Bên mình thường xuyên có các buổi đào tạo nội bộ để cập nhật xu hướng mới, lắng nghe phản hồi của khách, nâng cao tay nghề. Nhờ đó mà chất lượng dịch vụ luôn đồng nhất. Khách đến bất kỳ chi nhánh nào cũng hài lòng vì nhân viên phục vụ tận tâm như nhau do đã được sâu sát về tiêu chuẩn làm việc".

Đầu tư cơ sở vật chất, không gian chất lượng

Thư giãn, làm mới, tận hưởng là nhu cầu cơ bản của bất kỳ ai khi đến làm đẹp. Khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ ngay từ khi bước chân vào các spa, salon. Việc chú trọng không gian, dụng cụ, tính thẩm mỹ và tiện ích luôn là điều mà các chủ spa lưu ý. Ở các cơ sở làm nail "xịn sò" luôn trang bị không gian thoải mái, thoáng đãng, chú trọng mùi hương, hoa tươi trang trí… Họ cũng đầu tư rất nhiều về các dòng sơn móng chất lượng cao, thuộc các thương hiệu uy tín để đảm bảo đúng yêu cầu "chăm sóc móng". Ngoài ra, hệ thống nail còn cần trang bị các dụng cụ thiết yếu như máy tiệt trùng, máy mài, máy hơ gel, kềm bấm… chất lượng, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Đầu tư vào cơ sở vật chất chỉn chu, không gian trải nghiệm dịch vụ tinh tế, tiện lợi là thế mạnh của các Nail Spa có tiếng tại TP.HCM

Dịch vụ signature, mang lại những trải nghiệm duy nhất

Có những nét đặc trưng riêng "không nơi nào có được" là lợi thế rất lớn mà các salon, hệ thống nail hướng tới. Tại Honey Nail and Spa, các dịch vụ chăm sóc móng đặc biệt như thiết kế theo yêu cầu, tung các bộ sưu tập nail định kỳ theo chủ đề, style chuẩn Mỹ sang trọng… là những điều khiến khách hàng ấn tượng, thích thú và muốn trải nghiệm.

Các mẫu nail được thiết kế chỉn chu, đa dạng theo chủ đề, luôn làm mới và sáng tạo theo nét riêng là điểm thu hút và giữ chân khách hàng đến với mỗi thương hiệu Nail Spa

Các dịch vụ cộng thêm, kết hợp Nail - Spa như chà gót, gội đầu, massage… cũng là những yếu tố tăng tính cạnh tranh cho các đơn vị làm đẹp. Chị Lan Thanh (Giám đốc Honey Nail and Spa) cho biết: "Dịch vụ vẫn luôn là giá trị cốt lõi mà hệ thống đã và đang mang đến cho khách hàng. Rất nhiều đơn vị có dịch vụ làm nail từ nhỏ lẻ đến cao cấp, tuy nhiên tại Honey Nail and Spa, chúng tôi quan tâm đến sự hài lòng của khách, chú trọng tính khác biệt, cá nhân hóa cho từng khách hàng. Nhờ đó, trong suốt những năm qua, Honey Nail and Spa luôn có nhiều khách quen, là địa chỉ để khách tin tưởng ghé đến thư giãn, làm đẹp. Trong tương lai, chúng tôi vẫn đào tạo thế hệ kỹ thuật viên tỉ mỉ, tận tâm, chất lượng ngày càng được nâng cao, mang đến nhiều mẫu nail sáng tạo và các phương pháp làm đẹp tốt nhất. Tin rằng đây cũng chính là những lợi thế cạnh tranh của một spa tầm cỡ, top đầu TP.HCM mà Honey Nail and Spa đang hướng đến".