Lợi thế dài hạn của chứng chỉ IELTS

Hiểu đúng giá trị của IELTS: Nền tảng cho năng lực và cơ hội dài hạn

Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2026, mức thay đổi điểm cộng ưu tiên cho chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được kỳ vọng đảm bảo tính công bằng trong xét tuyển. Đồng thời, giá trị của các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS được nhìn nhận đúng vai trò cốt lõi: thước đo năng lực ngôn ngữ chuẩn quốc tế với những lợi thế dài hạn.

Với sự công nhận từ hơn 13.000 tổ chức tại hơn 140 quốc gia, IELTS là một trong những kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Tại Việt Nam, tính đến hiện tại, đã có gần 100 trường đại học công bố mức quy đổi và cộng điểm IELTS trong phương án tuyển sinh năm 2026.

Ngày hội IELTS giúp cập nhật thông tin và giải đáp thắc mắc của người tham gia trước thềm tuyển sinh ẢNH: HỘI ĐỒNG ANH

Tại các chương trình tư vấn tuyển sinh và hội thảo về IELTS gần đây, nhiều chuyên gia giáo dục, đại diện các đơn vị cố vấn cùng người tham dự đã chia sẻ về ba giá trị cốt lõi của chứng chỉ này.

Thứ nhất, kỳ thi IELTS giúp người học xây dựng và phát triển năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, tạo nền tảng để tiếp cận môi trường học thuật và nguồn tri thức toàn cầu. Theo chuyên gia đã chia sẻ tại chương trình tư vấn trực tuyến do DOL English phối hợp báo Giáo dục & Thời đại tổ chức: "Khi có năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, các em không chỉ dừng lại ở câu chuyện tuyển sinh, mà còn mở ra rất nhiều cơ hội trong quá trình học tập và phát triển sau này. Các em có thể tiếp cận tài liệu quốc tế, học hỏi liên tục và phát triển bản thân một cách toàn diện hơn".

Thực tế, nhiều học sinh, sinh viên đã chủ động sở hữu chứng chỉ này để tạo lợi thế cạnh tranh ngay từ ghế nhà trường. Thảo Nhiên, sinh viên năm 3 trường Đại học Ngoại thương (phân hiệu TP.HCM), cho biết quyết định thi IELTS không chỉ để tốt nghiệp hay "làm đẹp" hồ sơ học bổng, mà là một khoản đầu tư dài hạn giúp xây dựng nền tảng ngôn ngữ vững chắc trước khi du học.

Thứ hai, IELTS là lợi thế cạnh tranh khi bước vào thị trường lao động, nhờ quá trình ôn luyện giúp rèn giũa khả năng thích nghi và làm việc trong môi trường toàn cầu. Tiến sĩ Nghiêm Bảo Anh, hiện là giảng viên Trường đại học RMIT Việt Nam, chia sẻ tại Ngày hội IELTS 2026: "Việc rèn khả năng phân tích, phản biện lẫn giao tiếp học thuật thông qua IELTS không chỉ giúp người học vượt qua kỳ thi mà còn xây nền tảng để làm việc, hội nhập trong môi trường đa quốc gia".

Hoạt động tư vấn 1:1 tại Ngày hội IELTS giúp người tham dự định hướng năng lực cho tương lai ẢNH: HỘI ĐỒNG ANH

Bạn Hoàng Quân, học sinh Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, cho biết: "Ban đầu em chỉ định dùng IELTS để xét tuyển đại học. Nhưng nhìn xa hơn, đây cũng là điểm mạnh trong CV, giúp em thuận lợi hơn khi tìm việc sau này". Ở góc độ của người đi làm với 5 năm kinh nghiệm, anh Hoàng Hiệp (Hà Nội) cũng đồng tình về khả năng mở rộng cơ hội nghề nghiệp và cải thiện thu nhập khi có IELTS.

Thứ ba, quá trình ôn luyện và thi IELTS góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ và tư duy bền vững. IELTS thúc đẩy tinh thần học hỏi, giúp học sinh rèn luyện tư duy ngôn ngữ và tạo lợi thế cạnh tranh trong xu hướng hội nhập. Ở góc nhìn du học, ông Tùng Phan, Giám đốc Văn phòng CEI Toronto, cũng nhận định IELTS hiện là chuẩn mực đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến tại nhiều đại học quốc tế, ứng dụng trong việc phân tích tài liệu, xây dựng lập luận đến trình bày quan điểm.

Sự đồng hành của các đơn vị giáo dục trước những chuyển dịch mới

Sau khi quy chế tuyển sinh 2026 được ban hành, học sinh và phụ huynh quan tâm, tìm kiếm nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy về chứng chỉ này. Thời gian gần đây, một số đơn vị trường đại học tại TP.HCM đã chủ động cập nhật thông tin tuyển sinh, đồng thời giải đáp các thắc mắc về phương thức xét tuyển, vai trò của các chứng chỉ ngoại ngữ và chiến lược đăng ký nguyện vọng.

Từ phía các đơn vị đồng sở hữu kỳ thi IELTS, Ông James Shipton, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam chia sẻ tại Ngày hội IELTS 2026: "Chúng tôi tôn trọng và ủng hộ định hướng của Quy chế tuyển sinh 2026 trong việc đặt năng lực thực chất của người học làm trung tâm, đảm bảo tính công bằng giữa các phương thức xét tuyển và khuyến khích sự chuẩn bị bền vững cho hành trình tương lai".

Các hoạt động tại Ngày hội IELTS giúp thí sinh tiếp cận thông tin chính thống và hiểu rõ hơn về kỳ thi ẢNH: HỘI ĐỒNG ANH

Hội đồng Anh hiện đang mở rộng các hoạt động hỗ trợ học tập và đánh giá năng lực tiếng Anh, giúp thí sinh dễ dàng tiếp cận những nguồn tài nguyên và trải nghiệm học tập chất lượng cao như nền tảng ôn luyện miễn phí IELTS Ready Premium. Các hoạt động như hội thảo chuyên sâu, thi thử, tư vấn 1:1 tại chuỗi IELTS Fair, IELTS Day, IELTS Hackathon đã và đang được triển khai tại nhiều địa phương, nhằm hỗ trợ học sinh cấp 3, sinh viên đại học và phụ huynh hiểu rõ về giá trị thực tiễn và dài hạn của chứng chỉ này.

Thông qua những hoạt động trên, các thí sinh còn nắm được cấu trúc đề thi, trải nghiệm môi trường thi thực tế, cũng như được tư vấn về cách xây dựng lộ trình ôn luyện cá nhân hoá, phù hợp với mục tiêu dài hạn, hỗ trợ các cơ hội học tập, làm việc chuyên nghiệp trong và ngoài nước trong tương lai.