Lợi thế học qua mô phỏng kinh doanh chuẩn Mỹ của CU Denver MBA Việt Nam

Một buổi học theo phương pháp mô phỏng kinh doanh tại CU Denver MBA Việt Nam

Học qua trải nghiệm để ra quyết định đa chiều

Với một nhà quản lý, quyết định kinh doanh hiếm khi chỉ liên quan đến một vấn đề riêng lẻ. Một lựa chọn về chiến lược có thể tác động đến tài chính và nguồn lực; quyết định đầu tư công nghệ có thể thay đổi cách doanh nghiệp vận hành; trong khi một thay đổi về tổ chức lại phụ thuộc vào khả năng thích ứng của đội ngũ.

Báo cáo "Tương lai việc làm" (Future of Jobs) của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) nhấn mạnh năng lực cốt lõi giúp các nhà lãnh đạo đưa tổ chức vượt qua những biến số bất ngờ không chỉ là kiến thức chuyên môn thuần túy, mà là tư duy phản biện và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp. Vì vậy, một chương trình MBA không chỉ cần trang bị lý thuyết kinh doanh, mà còn cần giúp học viên vận dụng tri thức đưa ra quyết định trong những tình huống rủi ro cao và nhiều biến số.

Đó là lý do các trường đào tạo kinh doanh tại Mỹ đặc biệt chú trọng phương pháp học qua trải nghiệm trong đào tạo MBA. Theo tổ chức kiểm định AACSB, hơn 90% chương trình MBA toàn thời gian tại Mỹ được khảo sát có ít nhất một học phần học qua trải nghiệm hoặc dựa trên dự án, giúp người học kết nối kiến thức trên lớp với những bài toán có tính ứng dụng.

Một buổi học MBA tại Trường đại học Colorado Denver, Mỹ ẢNH: CU DENVER

Người học được đặt vào một bối cảnh kinh doanh cụ thể để phân tích và lựa chọn phương án, quan sát kết quả rồi đánh giá lại quyết định của mình. Quá trình này cần người học phải dự đoán được hệ quả của mỗi lựa chọn đến các hoạt động khác trong doanh nghiệp. Qua đó, rèn luyện cách tiếp cận bài toán quản trị ở cấp độ tổng thể, nơi mỗi quyết định được đặt trong mối liên hệ với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

Triết lý đào tạo chú trọng thực hành này đáp ứng chính xác nền tảng học tập ở người trưởng thành (Andragogy). Theo đó, não bộ của những người đi làm không tiếp thu hiệu quả qua việc ghi nhớ thụ động. Họ chỉ thực sự thẩm thấu và chuyển hóa được kiến thức khi nhìn thấy tính ứng dụng ngay lập tức vào công việc hiện tại. Một phân tích tổng hợp 41 nghiên cứu với hơn 8.300 người tham gia cũng cho thấy các hoạt động mô phỏng kinh doanh có tác động tích cực đến hiệu quả học tập trong đào tạo quản trị, đặc biệt với những nội dung đòi hỏi người học phải phân tích, lựa chọn và ra quyết định.

Trải nghiệm học MBA qua mô phỏng kinh doanh với CU Denver MBA Việt Nam

Mô phỏng kinh doanh cũng là một trong những phương pháp đào tạo nổi bật của chương trình CU Denver MBA - chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Đại học Colorado Denver (Mỹ), liên kết cùng Viện Quản trị & Công nghệ FSB (Trường đại học FPT) đào tạo tại Việt Nam.

Với định hướng kết hợp nền tảng MBA của Mỹ cùng tư duy quản trị số, CU Denver MBA hướng tới phát triển năng lực quản trị trong sự kết nối giữa chiến lược, dữ liệu, công nghệ và lãnh đạo. Đây cũng là lý do phương pháp mô phỏng kinh doanh được đưa vào quá trình học tập, giúp người học trực tiếp phân tích tình huống, cân nhắc các lựa chọn và đưa ra quyết định trong một bối cảnh kinh doanh cụ thể.

Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với nhóm người đi làm và quản lý, những người không chỉ cần bổ sung kiến thức mà còn phải liên tục đưa ra quyết định trong môi trường kinh doanh thay đổi.

Học viên CU Denver MBA tại Việt Nam được đào tạo theo giáo trình và phương pháp nguyên bản từ Đại học Colorado Denver

Chương trình đào tạo theo giáo trình nguyên gốc từ CU Denver, đảm bảo toàn bộ nội dung, phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá như học tại Mỹ. Học viên học bằng tiếng Anh, dưới sự dẫn dắt của giảng viên đến từ CU Denver cùng đội ngũ giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia của Trường đại học FPT.

Học viên tốt nghiệp nhận bằng MBA do Đại học Colorado Denver cấp, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

Hiện chương trình đang tuyển sinh tại Hà Nội và TP.HCM với nhiều chính sách học bổng tài năng hấp dẫn. Độc giả quan tâm tìm hiểu tại CU Denver MBA hoặc qua hotline 0782 343 222.