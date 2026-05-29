Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lợi thế thời AI thuộc về quốc gia làm chủ ứng dụng thực tế

Anh Quân
Anh Quân
29/05/2026 20:15 GMT+7

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), lợi thế cạnh tranh không còn thuộc về các bên chạy đua mô hình lớn, mà thuộc về quốc gia đào tạo được nguồn nhân lực biết đưa AI vào ứng dụng thực tiễn.

Tại sự kiện "AI: Shaping Human-Centered Innovation" diễn ra ở Hà Nội mới đây, tiến sĩ Ed H. Chi, Phó chủ tịch Nghiên cứu tại Google DeepMind, ví AI như động cơ trong "Cách mạng Công nghiệp". Ông nhận định doanh nghiệp không thể chỉ mua một động cơ đặt vào nhà máy là xong, mà cần đội ngũ kỹ sư tìm cách vận hành sao cho phù hợp với thực tế sản xuất.

Theo ông, nhân sự công nghệ Việt Nam có thể đảm nhận vai trò này nhờ khả năng hiểu sâu về AI để ứng dụng hiệu quả vào các lĩnh vực cốt lõi như y tế, tài chính và sản xuất.

Lợi thế thời AI thuộc về quốc gia làm chủ ứng dụng thực tế - Ảnh 1.

Tiến sĩ Ed H. Chi nhận định Việt Nam cần kỹ sư đưa AI vào thực tiễn

Ảnh: CTV

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo cũng đặt ra những yêu cầu mới cho hệ thống giáo dục và nhân lực. Tiến sĩ Lương Minh Thắng, Giám đốc Nghiên cứu tại Google DeepMind nhấn mạnh phẩm chất quan trọng nhất của thế hệ trẻ hiện nay là năng lực phán đoán để tránh tiếp nhận thông tin thụ động từ máy tính. Ông Thắng cũng chỉ ra một điểm nghẽn mới của xã hội là sự thiếu hụt những người có khả năng kiểm chứng, diễn giải tri thức do AI tạo ra.

Ở góc độ giáo dục, Giáo sư Po-Shen Loh từ Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) nhận định mô hình đào tạo bắt buộc phải chuyển dịch từ "học để biết" sang "học để suy nghĩ".

Bên cạnh bài toán nhân lực, vấn đề an ninh thông tin và độ tin cậy của công nghệ cũng được đặt ra. Giáo sư Preslav Nakov (Trưởng khoa Xử lý ngôn ngữ tự nhiên tại MBZUAI) cảnh báo AI tạo sinh đang làm gia tăng nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch ở quy mô lớn, đòi hỏi các hệ thống công nghệ tương lai phải hướng tới tính minh bạch và đáng tin cậy.

Để thúc đẩy năng lực ứng phó của lực lượng lao động trẻ trước bước ngoặt công nghệ, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT khẳng định không một tổ chức nào có thể duy trì năng lực cạnh tranh nếu đứng ngoài làn sóng AI. Hiện các doanh nghiệp công nghệ trong nước đang tập trung xây dựng các liên minh nghiên cứu và quỹ giải thưởng quy mô lớn nhằm tạo động lực cho nhân sự trẻ tham gia giải quyết các bài toán thực tế bằng AI.

Tin liên quan

Quốc gia không AI sẽ bị bỏ lại phía sau

Quốc gia không AI sẽ bị bỏ lại phía sau

Tại GITEX Global 2025, các nhà lãnh đạo chính phủ, tập đoàn hàng đầu khẳng định trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là lựa chọn công nghệ, mà đã trở thành yếu tố quyết định vị thế và sức mạnh cạnh tranh của một quốc gia.

Khám phá thêm chủ đề

ứng dụng Trương Gia Bình FPT Google trí tuệ nhân tạo DeepMind
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận