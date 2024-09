Lời xin lỗi của Janet Jackson khi nói về Kamala Harris không phải từ nữ ca sĩ

Người đại diện chủ nhân ca khúc All For You đã nói với tờ People vào tối 22.9 rằng tuyên bố trước đó của Mo Elmasri - người tự nhận là quản lý của Janet Jackson - là không được phép.

Ca sĩ Janet Jackson (58 tuổi) ẢNH: PAGE SIX

Người đại diện chính thức của cô nói với báo giới rằng Elmasri không phải là người quản lý của nữ ca sĩ và người đó cũng không đại diện cho cô dưới bất kỳ hình thức nào. Randy Jackson mới là người quản lý của nữ ca sĩ.

Trước đó, Elmasri tuyên bố rằng Janet Jackson đã xin lỗi vì những bình luận của cô về chủng tộc của Kamala Harris "dựa trên thông tin sai lệch". Chủ nhân bản hit Feedback bị chỉ trích nặng nề sau khi đặt câu hỏi về chủng tộc của Harris trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian được công bố hôm 21.9.

Ứng cử viên tổng thống Mỹ Kamala Harris ẢNH: PAGE SIX

Khi ngôi sao nhạc pop được hỏi suy nghĩ về việc người Mỹ bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống da đen đầu tiên, Janet nói về Harris như sau: "Harris không phải người da đen. Bà ấy là người Ấn Độ. Bố bà là người da trắng. Đó là những gì tôi được nghe kể. Ý tôi là, tôi đã không xem tin tức trong vài ngày và được kể rằng nhiều người phát hiện ra bố bà ấy là người da trắng".

Mẹ của Kamala Harris - Tiến sĩ Shyamala Gopalan - lớn lên ở Ấn Độ. Bố bà - Donald J. Harris - di cư từ Jamaica đến học kinh tế tại Đại học California ở Berkeley, nơi ông gặp bà Gopalan.

Janet sau đó được hỏi liệu nước Mỹ có sẵn sàng để Harris (59 tuổi) bước vào Phòng Bầu dục thay vì đối thủ đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump hay không.

"Tôi không biết", nữ ca sĩ thắng 5 giải Grammy trả lời. "Thành thật mà nói, tôi không muốn trả lời câu hỏi đó vì thực sự không biết. Tôi nghĩ dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ hỗn loạn".

Giọng ca Nasty đã nhanh chóng bị chỉ trích trên mạng xã hội vì những bình luận của cô.

"Đây là lý do tại sao cô ấy trở nên vô danh và sống dựa vào thành công của anh trai mình", một người viết trên X, ám chỉ đến anh trai quá cố của Janet là Michael Jackson.

Janet Jackson và anh trai Michael Jackson ẢNH: PAGE SIX

"Tôi luôn là người hâm mộ Janet Jackson nhưng điều này thì không. Dừng lại đi", một người khác chen vào bình luận.

"Janet, cô biết rõ hơn là không nên tin vào những điều vô nghĩa đó… đặc biệt là sau tất cả những tranh cãi về chủng tộc mà Michael từng trải qua", một nhà phê bình âm nhạc viết. Một số người đã chỉ ra rằng màu da của Michael Jackson trở nên sáng hơn vào đầu những năm 1990, mà anh cho rằng là do bệnh bạch biến.



Nhiều người khác so sánh những bình luận gây tranh cãi của nữ ca sĩ Janet Jackson với tuyên bố sai sự thật của Donald Trump rằng Harris đã thay đổi màu da. Cựu tổng thống Mỹ tuyên bố vào tháng 7.2024 khi dự Hiệp hội Nhà báo da đen quốc gia: "Tôi đã biết Kamala Harris từ lâu, một cách gián tiếp. Bà ấy là người gốc Ấn Độ và chỉ quảng bá cho di sản Ấn Độ. Tôi không hề biết Kamala Harris là người da đen cho đến tận nhiều năm trước khi bà tình cờ chuyển sang màu da đen và bây giờ bà ấy muốn được mọi người biết đến là người da đen".