Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Lona Skin Lab kỷ niệm ngày thành lập - hành trình với sự kiện Econic Night 2025

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
29/10/2025 15:56 GMT+7

Tối 19.10 tại Cần Thơ, Lona Skin Lab tổ chức sự kiện Econic Night 2025 - buổi lễ tri ân đánh dấu hành trình phát triển trong lĩnh vực da liễu. Đây cũng là dịp khẳng định vị thế phòng khám uy tín, được nhiều thương hiệu quốc tế và khách hàng cao cấp tin tưởng.

Lona Skin Lab kỷ niệm ngày thành lập - hành trình với sự kiện Econic Night 2025 - Ảnh 1.

Buổi lễ quy tụ nhiều thương hiệu lớn và chuyên gia đầu ngành, mang đến không khí chuyên nghiệp, ấm áp. Những lẵng hoa, quà tặng và lời chúc từ đối tác thân thiết thể hiện sự gắn bó và trân quý dành cho Lona Skin Lab. Điểm nhấn là phần bốc thăm trúng thưởng, với giải cao nhất từ Teoxane trị giá 11 triệu đồng. Đại diện Sciderm và Kosmos Việt Nam chia sẻ về hợp tác bền chặt, khẳng định sự chuyên nghiệp, định hướng y khoa của phòng khám.

Người sáng lập Lona - Nguyễn Nhựt Loan, chia sẻ: "Điều quý giá nhất không phải là con số, mà là niềm tin và sự đồng hành của khách hàng, đối tác", triết lý này cũng là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Lona: đề cao chất lượng, an toàn và giá trị bền vững.

Với 28 thủ thuật da liễu được cấp phép, đội ngũ bác sĩ giỏi và liên kết cùng nhiều thương hiệu quốc tế, Lona Skin Lab khẳng định vị thế tiên phong trong thẩm mỹ y khoa miền Tây. Econic Night 2025 là dấu mốc tri ân và khẳng định cam kết phát triển bền vững của Lona.

Lona Skin Lab

  • Địa chỉ: T2 Đinh Công Tráng, phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
  • Hotline: 0777 679 902
  • Website: lonaskinlab.com

Khám phá thêm chủ đề

Lona Skin Lab Econic Night 2025 Phòng khám da liễu Da liễu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận