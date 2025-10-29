Lona Skin Lab kỷ niệm ngày thành lập - hành trình với sự kiện Econic Night 2025

Buổi lễ quy tụ nhiều thương hiệu lớn và chuyên gia đầu ngành, mang đến không khí chuyên nghiệp, ấm áp. Những lẵng hoa, quà tặng và lời chúc từ đối tác thân thiết thể hiện sự gắn bó và trân quý dành cho Lona Skin Lab. Điểm nhấn là phần bốc thăm trúng thưởng, với giải cao nhất từ Teoxane trị giá 11 triệu đồng. Đại diện Sciderm và Kosmos Việt Nam chia sẻ về hợp tác bền chặt, khẳng định sự chuyên nghiệp, định hướng y khoa của phòng khám.

Người sáng lập Lona - Nguyễn Nhựt Loan, chia sẻ: "Điều quý giá nhất không phải là con số, mà là niềm tin và sự đồng hành của khách hàng, đối tác", triết lý này cũng là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Lona: đề cao chất lượng, an toàn và giá trị bền vững.

Với 28 thủ thuật da liễu được cấp phép, đội ngũ bác sĩ giỏi và liên kết cùng nhiều thương hiệu quốc tế, Lona Skin Lab khẳng định vị thế tiên phong trong thẩm mỹ y khoa miền Tây. Econic Night 2025 là dấu mốc tri ân và khẳng định cam kết phát triển bền vững của Lona.

Lona Skin Lab