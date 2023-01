Long An: Bắt nghi phạm liên quan vụ giết người rồi trốn sang Campuchia

Ngày 7.1, tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (đóng tại H.Đức Huệ, Long An, thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Long An), đơn vị này đã giao hồ sơ vụ việc cùng nghi phạm Phạm Trung Vinh (20 tuổi, ngụ xã Bình Châu, H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thụ lý điều tra vụ án giết người.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6.1, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận thông tin đề nghị phối hợp từ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức truy bắt Phạm Trung Vinh, một trong những nghi phạm liên quan vụ giết người xảy ra ngày 11.10.2022.

Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây thông tin cho Đồn Công an xuất nhập cảnh Hữu Nghị Sôm Rôm của Vương quốc Campuchia về đặc điểm, nhân dạng của nghi phạm để rà soát.





Đến chiều cùng ngày (6.1), phát hiện nghi phạm Phạm Trung Vinh đang lẩn trốn tại nhà nghỉ thuộc ấp Chết, xã Sôm Rôm, H.Chanh Tria, tỉnh Svay Riêng (Vương quốc Campuchia), lực lượng chức năng tiếp cận, bắt giữ, dẫn giải Vinh về Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây.

Sau đó, nghi phạm Phạm Trung Vinh được bàn giao cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra về hành vi giết người.