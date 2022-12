Long An: Bắt quả tang 5 phụ nữ đánh bạc trong quán cà phê

Sáng 22.12, tin từ Công an H.Bến Lức (Long An), đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý 5 người phụ nữ có hành vi đánh bạc trực tuyến trong quán cà phê.

Khoảng 14 giờ ngày 21.12, lực lượng Công an H.Bến Lức phối hợp Công an xã Thanh Phú bất ngờ kiểm tra quán cà phê tọa lạc ấp Tấn Long, xã Thanh Phú. Tại đây, lượng công an bắt quả tang 5 “quý bà” đang tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi bài mạng xanh - đỏ đếm nút thắng thua với nhà cái.





Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 7 điện thoại di động, 4 xe máy, hơn 100 triệu đồng và một số dụng cụ khác có liên quan.

Bước đầu, cả 5 người phụ nữ thừa nhận đã nhiều lần đánh bạc ở quán cà phê này.