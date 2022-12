Long An: Một người bỏ lại xe máy, nhảy cầu Bến Lức mất tích

Sáng 20.12, tin từ Công an H.Bến Lức (Long An) cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm người đàn ông nhảy cầu Bến Lức xuống Vàm Cỏ Đông mất tích. Xe máy cùng một số đồ đạc cá nhân của người này hiện được công an tạm giữ, chờ thân nhân đến nhận lại.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 19.12, người đàn ông trên 30 tuổi điều khiển xe máy BS 43E1 - 041.66 lưu thông trên QL1 theo hướng TP.HCM về miền Tây. Khi đến đoạn giữa cầu Bến Lức (TT.Bến Lức, H.Bến Lức), người này bất ngờ dừng phương tiện sát lề, sau đó trèo lên lan can cầu nhảy xuống sông Vàm Cỏ Đông mất tích.





Tại hiện trường, người này để lại 1 xe máy, 1 ba lô đựng tư trang cá nhân, nón bảo hiểm.

Theo Công an H. Bến Lức, hơn 2 tháng qua, tại cầu Bến Lức có 5 trường hợp định nhảy cầu tự tử do buồn chuyện gia đình, khó khăn về kinh tế... Trong số này, có cả phụ nữ đang mang thai, phụ nữ dẫn theo con nhỏ. Người dân địa phương đã có mặt kịp thời vận động 3 trường hợp bỏ ý định tìm cái chết, còn 2 trường hợp nhảy cầu chưa tìm thấy thi thể.