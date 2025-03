Long An bố trí 10.000 tỉ đồng cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Ngày 25.3, tại kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Long An khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thông qua chủ trương triển khai và cam kết đảm bảo cân đối vốn ngân sách tỉnh bố trí hơn 10.000 tỉ đồng cho dự án (DA) đường Vành đai 4 TP.HCM, đoạn qua tỉnh Long An.

Các đại biểu HĐND tỉnh Long An thông qua chủ trương bố trí hơn 10.000 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh cho dự án Vành đai 4 TP.HCM ẢNH: B.B

Đây là DA quan trọng quốc gia, do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. UBND TP.HCM là cơ quan có thẩm quyền lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và cơ quan thẩm định báo cáo là Hội đồng thẩm định nhà nước, do Thủ tướng Chính phủ thành lập (tại Quyết định số 1617/QĐ-TTg ngày 19.12.2024).

DA có điểm đầu tuyến tại lý trình khoảng Km40+00 (lý trình đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại H.Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); điểm cuối tuyến nối với đường trục bắc - nam (tại khu vực cảng Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM), với tổng chiều dài khoảng 159,31km. Trong đó, đoạn qua địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu có chiều dài 18,23km; Đồng Nai 46,08km; TP.HCM 16,7km; Long An 78,3km. Riêng đoạn qua Bình Dương dài khoảng 47,95km, được triển khai đầu tư độc lập theo chủ trương đầu tư DA đã được HĐND tỉnh này thông qua.

Phát thảo dự án Vành đai 4 TP.HCM ẢNH: CTV

Thời gian chuẩn bị đầu tư và thực hiện DA từ năm 2024 - 2028, hình thức đầu tư hợp tác công tư (PPP) và loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (hợp đồng BOT), có sự tham gia của nguồn vốn ngân sách nhà nước (ngân sách T.Ư và ngân sách địa phương), phần còn lại là nguồn vốn của nhà đầu tư.

Đoạn qua tỉnh Long An có tổng mức đầu tư hơn 68.700 tỉ đồng chia thành 4 dự án thành phần. Trong cơ cấu bố trí vốn, ngân sách T.Ư hơn 31.013 tỉ đồng, tỉnh Long An hơn 10.000 tỉ đồng đồng, TP.HCM hơn 1.767 tỉ đồng, còn lại gần 26.000 tỉ đồng do nhà đầu tư tự cân đối, bố trí.

Ngân sách tỉnh Long An sẽ cân đối, phân bổ theo tiến độ thực hiện DA. Trong đó, năm 2025 sẽ phân bổ 200 tỉ đồng (nếu đảm bảo hồ sơ phân bổ theo quy định và giải ngân hết), còn lại 9.800 tỉ đồng sẽ phân bổ trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2028 và từ các nguồn tăng thu (trung bình mỗi năm phân bổ 3.266 tỉ đồng).

Kết nối TP.HCM với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

DA Vành đai 4 TP.HCM được đầu tư phân kỳ phần đường bộ cao tốc với quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, có đường song hành, đường gom hai bên tuyến đường cao tốc qua khu dân cư, khu đô thị (bố trí không liên tục) với quy mô tối thiểu 2 làn xe.

Mặt cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh rộng 74,5m; 8 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành 2 bên tuyến. Mặt cắt ngang phân kỳ tuyến chính cao tốc rộng 25,5m. Giai đoạn hoàn chỉnh xây dựng 23 nút giao liên thông, giai đoạn 1 xây dựng 19 nút giao liên thông và một số chỗ ra, vào đường bộ cao tốc đảm bảo kết nối thuận lợi, khai thác an toàn, phát huy hiệu quả DA.

Quang cảnh kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh Long An khóa X ẢNH:B.B

DA Vành đai 4 TP.HCM có vai trò kết nối các trung tâm kinh tế, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu, các đô thị vệ tinh của TP.HCM với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhằm phát huy tối đa hiệu quả lợi thế các tỉnh, liên kết và nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến đường bộ cao tốc, các quốc lộ hướng tâm đã và đang triển khai để phát huy hiệu quả các tuyến đường này.

DA sẽ tạo trục giao thông chiến lược kết nối vùng Đông Nam bộ với Tây Nam bộ và Tây nguyên. Từ đó thúc đẩy lưu thông hàng hóa từ các khu công nghiệp, khu đô thị đến các cảng biển, cảng hàng không quốc tế Long Thành và ngược lại; kết nối các đô thị, khu công nghiệp trong vùng, tạo liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Khi DA được vận hành sẽ làm giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm đô thị; góp phần hình thành vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics dọc theo Vành đai 4 TP.HCM phát triển các khu vực đô thị, công nghiệp, các trung tâm dịch vụ trên cơ sở khai thác không gian phát triển mới.