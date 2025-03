Long An cần lựa chọn đầu tư để phát triển bền vững

Chiều 21.3, đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu làm việc với tỉnh Long An về tình hình phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu, những vướng mắc, khó khăn của tỉnh…

Đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung

Tại buổi làm việc, tỉnh Long An đề xuất, kiến nghị T.Ư nhiều nội dung như đề xuất bố trí vốn nâng cấp quốc lộ N2 lên quy mô 6 làn xe, quốc lộ 62, quốc lộ 1, quốc lộ N1, đường tỉnh 727E… Về đấu thầu, Long An đề xuất cho phép tỉnh chỉ định thầu đối với dự án có nhà thầu đề xuất giảm giá trên 10%…

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: B.B

Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Út đề nghị T.Ư tháo gỡ khó khăn tại dự án Môi trường xanh, diện tích 760 ha ở H.Thủ Thừa. Đây là dự án xử lý rác thải cho Long An và 6 tỉnh lân cận, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003. Long An phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2.000 dự án này từ năm 2015, nhưng đến nay vẫn còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc, chưa triển khai. Một trong những nguyên nhân là các địa phương không đồng ý vận chuyển rác thải với quãng đường xa về H.Thủ Thừa để chôn lấp.

UBND tỉnh Long An đã trình Chính phủ xin giảm diện tích dự án này còn 200 ha để xử lý rác thải bằng công nghệ đốt điện. Diện tích còn lại (khoảng 560 ha) dùng phát triển khu công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út báo cáo tại buổi làm việc ẢNH: B.B

"Cái khó nhất của dự án này là đất do TP.HCM giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Long An. Mặc dù lãnh đạo TP.HCM và Long An rất đồng thuận chỉ để lại 200 ha cho Long An đầu tư dự án xử lý rác thải, diện tích còn lại để TP.HCM phát triển cụm hoặc khu công nghiệp, tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều vấn đề chưa xử lý được. Long An rất mong đoàn công tác của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nghiên cứu, tiếp tục có báo cáo với Thủ tướng vấn đề này", ông Nguyễn Văn Út nói.

Bên cạnh đó, tỉnh Long An cũng đang thận trọng xử lý dứt điểm để thu hồi một dự án có quy mô lớn nhưng không hiệu quả trên địa bàn H.Bến Lức vì vướng mắc nhiều thủ tục pháp lý.

Quang cảnh buổi làm việc ẢNH: B.B

Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng cho hay, trong quy hoạch phát triển giai đoạn đến năm 2030 định hướng đến 2050 đã gắn liền với khu vực miền Tây và phù hợp liên kết với TP.HCM. Sau khi rà soát lại, có nhiều nội dung trong quy hoạch, Long An không phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Tây Ninh (thuộc khu vực miền Đông)...

Ông Út nêu băn khoăn, sắp tới bỏ cấp huyện thì tỉnh sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, hiện rất nhiều nội dung công vụ khác do cấp huyện trực tiếp chủ trì thực hiện.

Cần có sự lựa chọn trong đầu tư

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Long An khi tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản còn khoảng 15%. Thành quả này cho thấy, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp tại Long An nhanh hơn kỳ vọng. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ; công nghiệp và xây dựng của tỉnh Long An phát triển nhanh thời gian qua. Tuy vậy, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý tỉnh Long An cần cẩn trọng hơn trong thu hút đầu tư, cần có sự lựa chọn đầu tư để đảm bảo phát triển bền vững.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh Long An triển khai quy hoạch phát triển phù hợp với điều kiện sau khi sáp nhập tỉnh ẢNH: B.B

Đối với kiến nghị về vướng mắc tại dự án Môi trường xanh, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng hiện nay và sắp tới, các quy hoạch phát triển vùng không còn nữa, quy hoạch tỉnh cũng phải điều chỉnh lại. Do đó, tỉnh Long An và TP.HCM cần thống nhất triển khai đúng theo các quy định pháp luật hiện hành để xử lý dứt điểm dự án theo hướng mà Long An và TP.HCM đã thống nhất.

Về triển khai quy hoạch tỉnh, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho hay đã đủ điều kiện triển khai, Long An cần xem xét thực hiện để phù hợp sau khi sáp nhập tỉnh. Đối với lo lắng về "khoảng trống" công việc của cấp huyện để lại, Phó thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Long An rà soát kỹ lưỡng, tính toán khoa học để báo cáo, kiến nghị T.Ư về phân cấp, phân quyền trong thực hiện nhiệm vụ của tỉnh và cấp xã sau khi bỏ cấp huyện.

Riêng về kiến nghị của tỉnh Long An liên quan một số dự án còn vướng mắc pháp lý dẫn đến chưa xử lý dứt điểm, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tỉnh phối hợp với các bộ ngành T.Ư, đặc biệt là Bộ Tư pháp để trình Chính phủ xem xét.