Long An: Cha già 83 tuổi nhận tội thay con trong vụ án giết chồng

Ngày 28.6, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An xác nhận vừa tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ "cha vợ giết con rể" gây chấn động dư luận địa phương, xảy ra tại ấp 5, xã Hiệp Thạnh, H.Châu Thành, Long An.

Tuy nhiên, qua kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành xác định nghi phạm giết ông Nguyễn Văn Đầy (54 tuổi) không phải là cụ Nguyễn Văn Khỉ (83 tuổi) mà là bà Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi, vợ ông Đầy). Cả 3 ngụ cùng địa chỉ trên.

Vụ cha già nhận tội giết người thay con gái gây chấn động dư luận địa phương trong 3 ngày qua CTV

Theo hồ sơ, sáng 26.6, bà Hồng xảy ra mâu thuẫn với ông Đầy tại nhà riêng. Ông Đầy vào phòng lấy búa đi ra vật bà Hồng xuống đất, vứt cây búa cạnh bên, đè chặt bà Hồng nói "tao sẽ giết mày". Thấy con gái gặp nguy hiểm, cụ Nguyễn Văn Khỉ (83 tuổi, cha ruột bà Hồng) lấy cây búa đánh nhiều cái vào sau gáy ông Đầy khiến ông này tử vong tại chỗ. Sau đó ông Khỉ đi đầu thú.

Tiếp cận hiện trường để điều tra, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành phát hiện lời khai của cụ Khỉ là giả tạo, nhằm che giấu hành vi giết người của con gái mình. Đồng thời, công an còn chứng minh được khi xảy ra vụ việc, cụ Khỉ không có mặt tại hiện trường.

Từ các chứng cứ đã chứng minh không thể chối cãi trong quá trình điều tra, bà Hồng thừa nhận chính bà đã đánh chồng bằng búa dẫn đến tử vong. Nguyên nhân do mâu thuẫn gia đình.

Theo lời khai của bà Hồng, sáng 26.6, ông Đầy đem quần áo, hồ sơ bảo hiểm ra sân đốt cháy rụi. Sau đó, hai vợ chồng bà ẩu đả nhau trước sân. Lúc này, bà Hồng cầm cây búa đập trúng đầu ông Đầy khiến ông tử vong tại chỗ. Lời khai của bà Hồng phù hợp với các chứng cứ, tình tiết có trong hồ sơ vụ án.

Biết vụ việc, cụ Khỉ lo sợ trách nhiệm cho con gái trong lúc cháu ngoại còn nhỏ nên bàn bạc rồi tự đến Công an H.Châu Thành (Long An) nhận tội thay con gái về hành vi giết người.