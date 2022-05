Long An: Công an truy đuổi 2 km bắt tên trộm dùng súng xung điện bắn chó

Công an TP.HCM kết luận, do làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả khoản nợ 300 triệu đồng, bị can Lan đồng ý mua bán ma túy ketamine để trừ nợ. Lan bán 1 kg ma túy thì được trừ 20 triệu đồng vào khoản nợ.