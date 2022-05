Long An: Chồng đâm chết vợ sau ly hôn, bỏ lại 5 con nhỏ

Sáng 16.5, tin từ Công an H.Cần Giuộc (Long An), liên quan vụ án mạng đâm chết vợ cũ, Công an H.Cần Giuộc đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Tấn Phúc (36 tuổi, ngụ ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây, H.Cần Giuộc) và hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền về hành vi giết người. Nạn nhân bị chồng cũ đâm tử vong là chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (35 tuổi, ngụ cùng địa phương), để lại 5 con nhỏ còn đang đi học.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 14.5, Phúc tìm đến nhà vợ cũ để nói chuyện, một lúc sau hai bên xảy ra cự cãi lớn tiếng. Do trong nhà có cha mẹ già và 5 con còn nhỏ, chị Nhung sợ bị ảnh hưởng nên kêu Phúc đi về.

Tuy nhiên, Phúc bất ngờ cầm dao đâm chị Nhung chấn thương nặng dẫn đến tử vong. Ngay sau đó, Phúc bị người dân bắt giữ giao cho công an.





Biết gia đình chị Nhung thuộc khó khăn, một nhà hảo tâm đã đứng ra vận động quyên góp để lo đám tang; đồng thời hỗ trợ 5 người con của chị Nhung để các con được tiếp tục đến trường.

Theo chính quyền xã Phước Vĩnh Tây, chị Nhung từng có 1 đời chồng và 2 con. Sau khi ly hôn, chị kết hôn với Phúc và sinh thêm 3 con nhỏ. Quá trình chung sống, bất hòa thường xuyên xảy ra nên chị Nhung và Phúc đã ra tòa và được TAND H.Cần Giuộc (Long An) quyết định ly hôn cách đây không lâu.