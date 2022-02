Đâm chết giám đốc công ty, lột đồ làm nhục rồi tự tử vì ghen vợ cũ

Ngày 24.2, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Bửu Thọ (xã Kiến Thành, H.Đắk R'lấp) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.