Bà Rịa-Vũng Tàu: Chồng dùng rựa chém ngang khuôn mặt vợ rồi tự tử

Ngày 23.2, Công an xã Hòa Long đã chuyển vụ chồng chém ngang khuôn mặt vợ cho Công an TP.Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, Công an xã Hòa Long nhận tin báo của người dân tại khu vực gần cổng khu dân cư Lan Anh 4, Hương lộ 2 (xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) xảy ra vụ cố ý gây thương tích. Một người đàn ông đi xe máy đuổi theo một xe máy khác do 2 người phụ nữ điều khiển.

Khi đến gần cổng khu dân cư Lan Anh 4, người đàn ông này đã dùng rựa chém một trong 2 người phụ nữ đi xe máy phía trước.

Nạn nhân được xác định là chị T.T.T.Linh (27 tuổi, ngụ xã Long Phước, TP.Bà Rịa) bị chém nhiều nhát rựa vào người. Trong đó có 2 nhát vùng mặt khiến khuôn mặt chị Linh bị biến dạng.





Nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Hòa Long đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc và xác định người chém chị Linh là Phan Sơn Lâm (35 tuổi, ngụ xã Hòa Long), chồng của nạn nhân.

Sau khi chém vợ, Lâm cũng đã dùng thuốc cỏ uống để tự tử nhưng bất thành.

Cùng ngày, Công an xã Hòa Long phối hợp cùng Công an TP.Bà Rịa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ người chồng chém ngang khuôn mặt vợ. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc là do ghen tuông tình cảm.