Quảng Nam: Bắt giam người cha nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang

Chiều 23.2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Viên (30 tuổi, ở thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người. Bị can Viên là người đã nhẫn tâm ném con gái của mình (cháu T.L.Y.V, 5 tuổi) xuống sông Trường Giang khiến cháu bé tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa Viên và vợ là chị L.T.T.N xảy ra mâu thuẫn trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Chị N. bỏ về nhà cha mẹ ruột (ở cùng thôn), sau tết chị vào TP.HCM làm công nhân may.

Thời gian gần đây, Viên thường xuyên điện thoại cho vợ nhưng chị N. không nghe máy.

Lúc 19 giờ 30 ngày 16.2, Viên uống rượu say và đến nhà cha mẹ vợ để nói chuyện về việc ly dị vì nghi ngờ chị N. ngoại tình. Trong lúc nói chuyện, Viên nảy sinh ý định giết con gái ruột (bé V., đang ở nhà ông bà ngoại).

Sau đó, Viên bồng bé V. từ nhà mẹ vợ xuống bến đò Tam Hải, rồi ra cầu ông Hiển ném bé xuống sông.





Sau khi gây án, Viên về nhà mẹ ruột cho biết mình đã giết con gái. Cha mẹ Viên liền thông báo cho người dân trong xóm huy động người tìm kiếm cháu bé và báo chính quyền địa phương. Viên bị lực lượng công an khống chế ngay sau đó.

Đến khoảng 1 giờ ngày 17.2, thi thể cháu V. nổi trên sông cách vị trí nghi phạm ra tay khoảng 100 m.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, qua kiểm tra ban đầu, trước khi nhẫn tâm ra tay sát hại con mình, Viên không sử dụng chất ma túy, chất kích thích gây ảo giác và không có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Ngoài ra, Viên cũng chưa có tiền án, tiền sự.

Trưa 17.2, Công an tỉnh Quảng Nam dẫn giải nghi phạm Trần Văn Viên đi thực nghiệm hiện trường tại cầu ông Hiển, nơi người cha này đã ném con gái 5 tuổi của mình xuống sông Trường Giang.