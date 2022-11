Long An cương quyết ngăn chặn, xử lý 'tour 0 đồng' trá hình

Ngày 11.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tấn Quốc, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Long An, cho biết Sở vừa ban hành công văn gửi đến UBND của 15 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Long An để cảnh báo hiện tượng kinh doanh du lịch “đa cấp” thông qua nhiều biến tướng của mô hình “tour 0 đồng”.

Theo Sở VH-TT-DL Long An, thông qua công tác phối hợp với Công an tỉnh, để đảm bảo an ninh lĩnh vực du lịch, Sở VH-TT-DL Long An nắm được hiện nay có tình trạng lợi dụng các tour du lịch miễn phí (còn gọi là tour du lịch 0 đồng) có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cụ thể, ban đầu các đối tượng chuyên kinh doanh du lịch “đa cấp” với hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tìm đến chính quyền địa phương xin tổ chức hội thảo trên địa bàn. Tuy nhiên, những người này không nêu rõ thời gian, địa điểm tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm và nguồn gốc của sản phẩm.

Sau đó, lợi dụng các văn bản chấp thuận của của UBND cấp huyện như “giấy thông hành” để đến liên hệ với Hội người cao tuổi, doanh nghiệp… ở các địa phương trên địa bàn nhằm tập hợp hội viên, công nhân… tham gia các tour du lịch miễn phí ra ngoài tỉnh với mục đích chính là bán sữa, nhằm tránh né sự kiểm tra của cơ quan chức năng.





Theo Sở VH-TT-DL Long An, hoạt động tour du lịch 0 đồng, thiện nguyện… lồng ghép bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ với giá cao là một hình thức không mới. Thế nhưng, thủ đoạn thực hiện ngày càng tinh vi, nhắm tới người cao tuổi, người lao động, công nhân… khi tham gia tour sẽ rất khó từ chối mua.

Các tour du lịch đội lốt miễn phí, tour thiện nguyện... thời gian gần đây còn thu một khoản tiền tượng trưng nhằm thu hút khách du lịch, đồng thời qua mặt cơ quan chức năng. Các sản phẩm được chào bán thường là sữa, thực phẩm chức năng được giới thiệu là ngoại nhập như sâm…

Nhằm tạo môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh và ngăn chặn thiệt thòi cho người dân, Sở VH-TT-DL Long An đề nghị UBND của 15 đơn vị hành chính cấp huyện cần hết sức thận trọng trước các biến tướng nêu trên. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi nội dung công văn mà Sở đã ban hành để người dân được biết và tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các vi phạm trên lĩnh vực du lịch.