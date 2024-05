Long An: Đang bắt ếch ngoài đồng, bị sét đánh tử vong

Sáng 4.5, tin từ Sở Y tế Long An cho biết, Bệnh viện đa khoa H.Vĩnh Hưng (Long An) báo cáo có 1 bệnh nhân nhập viện do sét đánh và tử vong.

Nạn nhân tử vong là anh P.V.C (ngụ TP.Gò Công, Tiền Giang). Anh C. được đưa vào Bệnh viện đa khoa H.Vĩnh Hưng lúc 16 giờ ngày 3.5 trong tình trạng thân thể cháy xém nhiều chỗ, tim ngưng đập do bị sét đánh trong lúc đi bắt ếch.

Những người đưa anh C. vào bệnh viện cho biết, họ và anh mưu sinh bằng cách đi bắt ếch đồng ở khu vực Đồng Tháp Mười (thuộc Long An) để đem về Tiền Giang bán. Khoảng 15 giờ 30 ngày 3.5, khi đang bắt ếch tại một cánh đồng thuộc xã Thái Bình Trung (H.Vĩnh Hưng, Long An) thì bất ngờ xuất hiện mưa giông, sét đánh xuống trúng anh C. khiến anh ngã gục tại chỗ.

Những người đi cùng nỗ lực đưa anh C. đến bệnh viện với hy vọng có "phép mầu" nhưng bác sĩ ở bệnh viện thông báo bệnh nhân tử vong trước khi nhập viện.

Theo ngành chức năng tỉnh Long An, trong chiều 3.5, mưa giông, sấm sét xuất hiện trên diện rộng ở các huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Kiến Tường, Đức Huệ…, qua đó cảnh báo người dân cần hết sức thận trọng vì những cơn mưa đầu mùa thường đi kèm với giông lốc, sét đánh.