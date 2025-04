Long An - điểm sáng kinh tế miền Tây

Ngày 26.4, tỉnh Long An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Long An và Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được...

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ ẢNH: B.B

Thay mặt T.Ư, ông Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những thành quả mà tỉnh Long An đạt được suốt 50 năm qua. Ông nhấn mạnh: Từ vùng chiến lược bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Long An đã vươn lên thành một tỉnh mạnh, có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực ĐBSCL và cả nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Long An tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của tỉnh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đô thị hóa; tăng cường quốc phòng – an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; nâng cao chất lượng sống của người dân, phát triển nhanh và bền vững.

Tọa đàm ôn lại truyền thống của quân dân Long An trong kháng chiến ẢNH: B.B

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư cũng lưu ý tỉnh Long An cần tổ chức chặt chẽ đại hội Đảng các cấp theo Chỉ thị 45-CT/TW; chủ động thực hiện Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050; đẩy nhanh triển khai Đề án sáp nhập tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, phát huy hiệu quả liên kết vùng theo Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu ôn lại truyền thống "trung dũng kiên cường" của tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Long An, khẳng định trong kháng chiến, với vị trí cửa ngõ chiến lược dẫn vào Sài Gòn từ hướng miền Tây Nam bộ, Long An là địa bàn tranh chấp ác liệt, nơi diễn ra nhiều trận đánh vang dội, góp phần làm nên thắng lợi của dân tộc.

Quang cảnh buổi lễ tại Hội trường Thống Nhất UBND tỉnh Long An ẢNH: B.B

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Quyết cho biết, sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã nhanh chóng ổn định đời sống, khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước phục hồi kinh tế, cải cách hành chính, tiến hành các bước đi đột phá để chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đặc biệt là khai mở tiềm năng vùng Đồng Tháp Mười. "Chúng ta có quyền tự hào khi Long An hôm nay là điểm sáng trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp – đô thị, kết nối hạ tầng vùng, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao", ông Quyết nói.

Trải qua 50 năm, Long An đã phát triển mạnh mẽ, vươn lên dẫn đầu vùng ĐBSCL và là tỉnh phát triển năng động trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.