Long An: Kỷ luật 4 cán bộ quản lý thị trường đánh bạc tại trụ sở

Ngày 30.10, tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Long An cho biết, cơ quan này đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với 4 cán bộ công tác tại Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An do vi phạm liên quan đến vụ đánh bạc tại trụ sở.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Long An quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 3 cán bộ là Đội trưởng, Phó đội trưởng, kiểm soát viên Đội QLTT số 3; kỷ luật khiển trách một kiểm soát viên Phòng Tổ chức hành chính (đều thuộc Cục QLTT tỉnh Long An).

4 cán bộ này bị kỷ luật do tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền tại trụ sở Đội QLTT số 3 (TP.Tân An). Hành vi này vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Vi phạm trên đã tạo dư luận không tốt, phát sinh đơn, thư tố cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, đơn vị nơi các cán bộ đang sinh hoạt, công tác.

UBKT Tỉnh ủy Long An xác định Đảng ủy cơ sở Cục QLTT Long An có khuyết điểm khi chưa thường xuyên nhắc nhở đảng ủy viên phụ trách các đơn vị kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục cán bộ đảng viên, công chức.

Ông Phạm Đức Chinh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Long An, phải chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những khuyết điểm nêu trên.

UBKT Tỉnh ủy Long An yêu cầu tập thể Đảng ủy cơ sở Cục QLTT và ông Phạm Đức Chinh tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc để xảy ra đánh bạc tại trụ sở.