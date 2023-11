Long An là đối tác quan trọng và tiềm năng nhất của doanh nghiệp Singapore

Chiều 29.11, tại TP.Tân An, UBND tỉnh Long An tổ chức tọa đàm thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Long An với doanh nghiệp (DN) Singapore. Tham dự có ông Roy Kho, Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM.

Ông Roy Kho cho biết, tọa đàm là hoạt động trong chuỗi sự kiện chào đón kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác, 10 năm đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Cộng hòa Singapore. Hai nước đã ký các bản ghi nhớ về hợp tác phát triển kinh tế xanh và kinh tế số, tạo tiền đề để đưa hợp tác hai bên lên tầm cao mới trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển bền vững, cơ sở hạ tầng, kinh tế số, chuyển đổi sáng tạo, tín chỉ carbon và hợp tác kết nối.

Theo ông Roy Kho, Long An là một trong những đối tác quan trọng và nhiều tiềm năng nhất của các DN Singapore; là địa phương năng động với tốc độ tăng trưởng nhanh và vị trí thuận lợi rất gần với TP.HCM. Tỉnh cũng đã thể hiện quyết tâm cao với nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống xã hội và bảo vệ môi trường. Long An đã áp dụng nhiều chính sách và dự án để cải thiện cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, nâng cao tính cạnh tranh và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Tính đến tháng 8.2023, DN Singapore đã đầu tư hơn 3.000 dự án vào Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, và thương mại…, với tổng số vốn đầu tư hơn 70 tỉ USD.

Doanh nghiệp Singapore tại tọa đàm BẮC BÌNH

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết hiện tỉnh Long An đã nhận được 253 dự án đến từ nhà đầu tư Singapore với tổng số vốn đăng ký hơn 4 tỉ USD, chiếm khoảng 37% tổng số FDI và dẫn đầu trong số hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Long An. Kết quả đó đã chứng minh chứng rằng môi trường đầu tư của Long An thật sự là điểm đến hàng đầu và đáng tin cậy của nhà đầu tư Singapore.



Ông Sơn khẳng định, DN Singapore đang tích cực góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường bền vững của Long An. Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để DN FDI nói chung, DN Singapore nói riêng tiếp tục đầu tư các dự án mới, mở rộng các dự án đã có trên địa bàn tỉnh. Hiện, tỉnh Long An vẫn đang rất nỗ lực trong xúc tiến thương mại, mời gọi đầu tư trên cơ sở về sự hấp dẫn trong chính sách, hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp - thương mại phát triển, vị trí địa lý thuận lợi, cải cách thủ tục hành chính có hiệu quả cao…

Định hướng của Long An trong giai đoạn tới là thu hút đầu tư có chọn lọc, hướng đến phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng gắn liền với bảo vệ môi trường nhằm hướng đến sự tăng trưởng bền vững. Long An mong muốn doanh nghiệp Singapore tiếp tục nghiên cứu đầu tư, phát huy hiệu quả mô hình các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore theo hướng bền vững, tiến tới hình thành các hệ sinh thái công nghiệp - đổi mới sáng tạo - đô thị - dịch vụ - công nghệ cao tại tỉnh.