Long An "mở toang cửa" cho tất cả doanh nghiệp trở lại hoạt động

Ngày 5.10, ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh cho toàn bộ khoảng 13.400 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số 370.000 công nhân. Tỉnh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công dân di chuyển qua lại trong địa bàn tỉnh với địa bàn TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Đặc biệt, trong kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh hiện hành, UBND tỉnh sẽ chuyển dần cho doanh nghiệp, người dân chủ động phòng chống dịch covid-19 với then chốt là phát huy tối đa y tế tại chỗ.

Cụ thể, UBND tỉnh Long An quy định, trong khu vực của mình, doanh nghiệp phải bố trí nơi dự kiến cách ly, lực lượng y tế tại chỗ có chuyên môn, đủ khả năng xử lý các tình huống về dịch Covid-19. Nếu trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mà đã có bố trí lực lượng y tế chung cho cả khu, cụm thì doanh nghiệp bên trong khu, cụm này không cần bố trí đội ngũ y tế tại chỗ. Chủ doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm việc tổ chức test nhanh, xét nghiệm Covid-19 định kỳ theo quy định. Những hậu quả không mong muốn về dịch Covid-19 nếu có xảy ra mà xuất phát từ ý chí chủ quan, thiếu trách nhiệm của lãnh đạo doanh nghiệp thì tùy mức độ sẽ bị các cơ quan chuyên môn của nhà nước xử lý.





Tất cả doanh nghiệp tại Long An được hoạt động với số lượng người lao động tối đa theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Người lao động phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ trước khi vào nhà máy làm việc trở lại sau thời gian nghỉ do dịch Covid-19 và đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin Covid-19 trong ít nhất 14 ngày. Người đã tiêm mũi 1 vắc xin Covid-19 đủ 14 ngày được di chuyển tự do trong địa bàn tỉnh Long An.

Trong đó, đối với chuyên gia, người quản lý doanh nghiệp được đã tiêm vắc xin Covid-19 trong 14 ngày được di chuyển bằng ô tô trong khu vực 3 tỉnh, thành mà Long An có thống nhất.

Người lao động được di chuyển bằng phương tiện cá nhân trong khu vực 4 tỉnh, thành nếu đã có thẻ xanh Covid-19 (tiêm đủ 2 mũi và tiêm xong đủ 14 ngày); người có xác nhận đã được điều trị khỏi bệnh Covid-19 trong 6 tháng. Nếu không thỏa mãn điều kiện thẻ xanh Covid-19 thì ra vào tỉnh hằng ngày phải bằng xe đưa rước của công ty tổ chức. Tất cả đối tượng di chuyển trong khu vực 4 tỉnh vẫn phải thỏa mãn việc định kỳ test nhanh sau 3 ngày.