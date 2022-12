Long An: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở rừng tràm

Tối 17.12, Công an H.Bến Lức (Long An) cho biết, đã phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Khoảng 8 giờ cùng ngày (17.12), một số người dân đi bắt cá trong rừng tràm cạnh con kênh C3, thuộc ấp 4, xã Thạnh Lợi, H.Bến Lức. Khi đi qua bụi rậm, mọi người nhìn thấy một người đàn ông trong tư thế treo cổ trên cây, đã tử vong. Cách đó khoảng 5 m, có chiếc xe máy đã cũ, BS 67M3 - 6248.





Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng Công an H.Bến Lức cho biết nạn nhân trên 50 tuổi, không tìm thấy giấy tờ tùy thân. Đến tối cùng ngày, vẫn chưa có thân nhân liên hệ nhận thi thể. Công an H.Bến Lức đang điều tra vụ phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.