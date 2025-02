Long An: Phó bí thư Tỉnh đoàn giữ chức Phó giám đốc Sở VH-TT-DL

Ngày 17.2, Tỉnh ủy Long An tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, sau sự điều động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, UBND tỉnh có quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chị Lê Thị Hồng Kết, Phó bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Long An, giữ chức vụ Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Long An.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An, trao quyết định cho chị Lê Thị Hồng Kết giữ chức Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Long An ẢNH: B.B

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An cũng có quyết định chỉ định ông Lê Thanh Đông, Phó giám đốc Sở NN-PTNT, tham gia Ban Chấp hành, giữ chức vụ Phó bí thư Thị ủy Kiến Tường (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Ông Lê Thanh Đông An được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An chỉ định giữ chức Phó bí thư Thị ủy Kiến Tường ẢNH: B.B

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Kiến Tường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An có quyết định cho thôi nhiệm vụ này.

Trước đó, UBND tỉnh đã có quyết định điều động ông Nguyễn Văn Vũ, Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Kiến Tường đến HĐND tỉnh Long An chờ bố trí công tác.

Ngoài ra, UBND tỉnh Long An quyết định điều động bà Hồ Thị Ngọc Lan, Phó giám đốc Sở NN-PTNT đến HĐND tỉnh chờ bố trí công tác.

Các quyết định về công tác các bộ nêu trên của tỉnh Long An có hiệu lực kể từ ngày 17.2.2025.