Long An quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng

Nhiều công trình trọng điểm còn vướng mặt bằng

Theo Sở TN-MT Long An, hiện nhiều công trình, dự án (DA) trọng điểm trên địa bàn tỉnh không triển khai được hoặc thi công không đúng tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB). Trong đó có thể kể đến như: Đường tỉnh 830E (đoạn qua H.Bến Lức) hiện còn 161/878 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường với diện tích hơn 6,7 ha; DA tạo quỹ đất sạch đường tỉnh 830E còn 147 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền với diện tích hơn 41 ha; DA đường Vành đai 3 TP.HCM, DA đường Vành đai TP.Tân An và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, cùng nhiều DA về giao thông quan trọng khác trên địa bàn các huyện Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc… Riêng các DA đầu tư ngoài ngân sách cũng trong tình trạng tương tự.



Một khu tái định cư dành cho hộ dân bị thu hồi đất ở TT.Thủ Thừa, H.Thủ Thừa

Tỉnh Long An luôn xác định công tác bồi thường GPMB, tái định cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Do đó, tỉnh đã huy động nguồn lực để bồi thường, GPMB, tái định cư tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thế nhưng, tính từ đầu năm 2023 đến nay chỉ chi trả được hơn 274,5/927,57 ha dự kiến thực hiện trong năm nay (đạt 29,6%). Trong đó, DA đầu tư công gần 107 ha, DA đầu tư ngoài ngân sách 167,6 ha.

Giai đoạn 2021 - 2025, Long An đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành bồi thường, GPMB khoảng 4.000 ha, tập trung vào các DA thuộc chương trình đột phá, công trình trọng điểm của tỉnh, các DA tạo quỹ đất sạch và phát triển khu công nghiệp, khu đô thị mới. Thế nhưng đến nay mới chi trả bồi thường được gần 900 ha, chỉ gần 23% so với mục tiêu đề ra.

Triển khai đồng loạt nhiều giải pháp

Về nguyên nhân gặp khó trong GPMB, theo Sở TN-MT Long An, hầu hết các hộ dân trong các DA chưa đồng ý nhận tiền bồi thường là do đang khiếu nại về giá đất, chưa đồng thuận với phương án hỗ trợ tái định cư. Bên cạnh đó, nguồn vốn bố trí cho các DA chưa được kịp thời, kể cả DA đầu tư công lẫn DA đầu tư ngoài ngân sách. Các thủ tục thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng của các cơ quan nhà nước còn chậm…

Để khắc phục khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ tại các DA, UBND tỉnh Long An yêu cầu thời gian tới, các đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, GPMB, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các DA thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng tập trung bố trí đủ nguồn vốn phục vụ công tác bồi thường, GPMB đối với công trình trọng điểm, công trình vốn đầu tư công, kịp thời chi trả cho người dân. Đối với DA đầu tư ngoài ngân sách, ngành chức năng tích cực làm việc với doanh nghiệp, quy định thời hạn để doanh nghiệp kịp thời chi trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng. Đối với DA quá thời hạn, doanh nghiệp vẫn chưa chuyển tiền bồi thường, sẽ kiên quyết dứt điểm giải quyết theo quy định.

Dự án Đường vành đai TP.Tân An và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây đã thi công hơn 80% khối lượng nhưng vẫn còn vướng mặt bằng chưa giải phóng được

Trong khi triển khai, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để người bị thu hồi đất hiểu rõ và tự nguyện chấp thuận theo chủ trương. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành các chính sách về bồi thường, GPMB phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Sau khi có hạ tầng, chủ đầu tư lập tức đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, sớm đưa thêm các khu, cụm công nghiệp đi vào hoạt động, tăng quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Đồng thời, qua đó để người dân bị thu hồi đất thấy rõ thành quả, lợi ích thiết thực mà DA mang đến phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh nhà.

Theo Sở TN-MT Long An, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư DA đường tỉnh 830E và phát triển khu đô thị; đầu tư xây dựng DA đường tỉnh 830E đoạn qua địa bàn H.Bến Lức (từ nút giao cao tốc đến cầu Rạch Chanh) và đoạn từ nút giao cao tốc (đường tỉnh 830) đến QL1.