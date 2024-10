Long An: Thanh tra đột xuất vụ ‘đất trồng lúa biến thành hồ nước khổng lồ’

Ngày 24.10, tin từ Văn phòng UBND H.Thạnh Hóa, sau khi Báo Thanh Niên phản ánh "Chuyện lạ ở Long An: Đất trồng lúa biến thành hồ nước 'khổng lồ'", ông Phạm Tùng Chinh, Chủ tịch UBND H.Thạnh Hóa đã ký quyết định (số 235/QĐ-TTr) về việc thanh tra đột xuất đối với quá trình khai thác đất trồng lúa trái pháp luật tại ấp 2, xã Tân Đông. Thời gian thanh tra 30 ngày, tính từ ngày 18.10.2024.

Chủ tịch UBND H.Thạnh Hóa quyết định thanh tra đột xuất về quá trình sử dụng đất trồng lúa nước "biến" thành hồ sâu ẢNH: B.B.

Theo thông báo của Văn phòng UBND H.Thạnh Hóa, ngay sau khi có phản ánh của Thanh Niên (ngày 14.10.2024), UBND H.Thạnh Hóa đã phối hợp xã Tân Đông kiểm tra, xác định chủ sử dụng các thửa đất trồng lúa nước đã bị khai thác trái phép luật này là của ông P.T.T. (ở đường Phan Huy Ích, Q.Gò Vấp, TP.HCM). Ông T. là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng cảnh quan B.T. (có địa chỉ tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Các thửa đất trồng lúa nước liền kề của ông P.T.T. có tổng diện tích rộng nhiều ha; vị trí tiếp giáp bờ kênh hậu trường bắn, kênh nội đồng và dự án Công viên V.H. (do Công ty CP ĐT-PT V.H làm chủ đầu tư). Bước đầu, ngành chức năng tỉnh Long An xác định, quá trình khai thác đất trồng lúa nước, ông T. có vận chuyển bán cho chủ đầu tư dự án V.H. để san lấp mặt bằng.

Theo UBND H.Thạnh Hóa, dự án V.H đã san lấp được 20 ha nền hạ và đang xin cấp có thẩm quyền tỉnh Long An cho phê duyệt lại đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 (UBND tỉnh Long An đã có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dự án này hồi năm 2010).

Cùng với quyết định thanh tra đột xuất, UBND H.Thạnh Hóa cũng đã có thư mời người đại diện theo pháp luật chủ của đầu tư dự án V.H đến để yêu cầu cho biết nguồn gốc đất, cát đã san lấp 20 ha nhưng phía đại diện doanh nghiệp này chưa tới làm việc, do đang công tác nước ngoài.

Báo cáo tài chính của Công ty CP ĐT-PT V.H (tại cơ quan thuế) đã thể hiện trong từ năm 2018 đến 2021, công ty đã chi trả "tiền cho người bán ngắn hạn" cho cá nhân ông P.T.T và Công ty TNHH xây dựng cảnh quan B.T tổng số tiền hơn 30 tỉ đồng.

Trước đó, Thanh Niên đã phản ánh thực trạng người dân địa phương bức xúc việc một diện tích đất trồng lúa nước rộng nhiều ha (ở ấp 2, xã Tân Đông, H.Thạnh Hóa, Long An) đã bị khai thác đất trái pháp luật và vận chuyển đi nơi khác bán. Việc khai thác còn làm sạt lở một con đường làng gần đó. Khu vực khai thác biến thành hồ rộng, sâu hơn 20 m.

Liên quan đến vụ việc này, Giám đốc Sở TN-MT Long An cũng đã cử thanh tra sở xuống địa phương làm việc. Tuy nhiên sau đó Sở TN-MT Long An thống nhất để UBND H.Thạnh Hóa trực tiếp chủ trì xử lý việc này. Một lãnh đạo Sở TN-MT Long An, cho biết quan điểm của ông là dù xử phạt hành chính hay chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra thì cũng phải ưu tiên khôi phục hiện trạng đất trồng lúa và thu hồi nộp ngân sách các khoản thu bất hợp pháp của người sử dụng đất.