Long An và Saigontel ký hợp tác với các nhà đầu tư Hàn Quốc

Sáng nay (6.12), theo giờ địa phương tại thành phố Seoul (Hàn Quốc), trong khuôn khổ chương trình Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc với Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Tại đây, lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến nghi thức trao biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các doanh nghiệp tiêu biểu đã và đang góp phần thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực.

Tại diễn đàn, UBND tỉnh Long An (cùng với Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel - với vai trò đại diện xúc tiến đầu tư cho tỉnh) đã ký kết biên bản ghi nhớ cùng các nhà đầu tư Hàn Quốc để nghiên cứu đầu tư phát triển khu tổ hợp đa chức năng hiện đại tại Long An. Cụ thể, nghiên cứu, lựa chọn địa điểm đầu tư các lĩnh vực giáo dục, y tế, thương mại dịch vụ và phát triển khu công nghệ, khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo trong tổ hợp đa chức năng tại tỉnh Long An.

Bên cạnh đó, 3 doanh nghiệp gồm Saigontel, Tập đoàn MIKGROUP Việt Nam cùng Tập đoàn STS (Hàn Quốc) cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, phát triển tổ hợp đa chức năng tại Long An.





Thông qua sự hỗ trợ kết nối, xúc tiến đầu tư của Saigontel và Công ty CP Tập đoàn MIKGROUP Việt Nam, tổ hợp các nhà đầu tư Hàn Quốc đã tìm hiểu và đánh giá cao môi trường đầu tư của tỉnh Long An, cam kết tạo ra một tổ hợp vững mạnh với thế mạnh đa dạng trong từng lĩnh vực để phát triển ý tưởng đầu tư nói trên. Đồng thời, kỳ vọng tổ hợp đa năng này sẽ là dấu ấn đặc biệt đánh dấu lịch sự quan hệ hợp tác chính trị, ngoại giao và kinh tế giữa hai nước.