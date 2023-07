Long An: Xác định nghi can 'chân bó bột, nhảy lò cò' trộm tài sản

Ngày 20.7, tin từ Công an H.Bến Lức cho biết đã phối hợp Công an xã Nhựt Chánh mời N.M.T (38 tuổi, ngụ xã Long Trì, H.Châu Thành, Long An, tạm trú tại một nhà trọ thuộc xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức), về trụ sở để làm rõ vụ trộm tài sản, đồng thời thu giữ tại phòng trọ của T. một xe máy BS 52Y6 - 1621 và 1 máy cắt cầm tay màu xanh.

N.M.T đang bó bột chân trái, bị Công an H.Bến Lức mời về trụ sở làm việc C.T.V.

Thông tin ban đầu, xe máy và chi tiết "chân bó bột" của T. giống với đặc điểm nhận dạng của nghi can trộm tài sản bị camera an ninh của gia đình anh N.T.K (22 tuổi, ngụ TT.Bến Lức, H.Bến Lức) ghi lại vào sáng 18.7.

Theo hình ảnh camera an ninh, một nam thanh niên điều khiển xe máy BS 52Y6 - 1621, dừng xe rồi nhảy lò cò vào nhà anh K. (chân người này đang bó bột) trộm tài sản là máy hàn điện rồi mang trở ra xe máy, tẩu thoát.

Nghi can trộm bó bột ở chân, cố gắng lấy máy hàn điện, bị camera an ninh ghi lại CẮT TỪ CLIP

Đoạn clip về nghi can trộm nhảy lò cò được đăng tải lên mạng xã hội và được cộng đồng mạng ở Long An quan tâm chia sẻ. Sau đó, Công an H.Bến Lức xác định N.M.T có các đặc điểm nhận dạng giống nghi can nên mời về trụ sở làm rõ.