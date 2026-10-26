Long Châu cùng Boehringer Ingelheim bảo vệ sức khỏe tim mạch, thận cho người đái tháo đường

Chuyên gia y tế cho biết, tại Việt Nam, bệnh thận mạn là vấn đề sức khỏe đáng báo động với hơn 8,7 triệu người mắc bệnh, chiếm khoảng 12,8% dân số, tuy nhiên, tỷ lệ phát hiện sớm còn rất thấp. Theo Hiệp hội Đái tháo đường thế giới (IDF), năm 2024 ước tính có khoảng 589 triệu người mắc đái tháo đường. Trong số đó, khoảng 20 - 40% bệnh nhân sẽ phát triển biến chứng thận, đặc biệt là bệnh thận mạn tính dẫn đến suy thận giai đoạn cuối.

Chương trình tầm soát miễn phí nguy cơ bệnh tim mạch, thận, chuyển hóa cho người đái tháo đường tại phường Chánh Phú Hòa (TP.HCM) ẢNH: NGÔ LỘC

Do đó, điều trị tiểu đường cần đánh giá toàn diện các yếu tố đi kèm như: bệnh tim mạch, suy tim hay bệnh thận mạn. Việc duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát đường huyết và tầm soát từ giai đoạn sớm rất quan trọng.

Chương trình "Hành trình sức khỏe - Bảo vệ Tim mạch, Thận, Chuyển hóa cho người đái tháo đường" được triển khai tại phường Chánh Phú Hòa (TP.HCM) trên tinh thần giảm gánh nặng bệnh mạn tính trong cộng đồng.

TS-BS.CKII Huỳnh Minh Chín - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, kiêm Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam ẢNH: NGÔ LỘC

Tại sự kiện, TS-BS.CKII Huỳnh Minh Chín - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, kiêm Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã chỉ ra một số khoảng trống trong phát hiện sớm, điều trị và quản lý lâu dài người mắc đái tháo đường tại cộng đồng. Ngành y tế TP.HCM xác định, cần chuyển mạnh từ tư duy khám, chữa bệnh đơn thuần sang chủ động phát hiện nguy cơ, quản lý sức khỏe liên tục và can thiệp sớm ngay từ cộng đồng. Mục tiêu không chỉ là phát hiện người mắc bệnh, mà còn giúp người dân được quản lý đúng, điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Nguyễn Công Quan - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chánh Phú Hòa ẢNH: NGÔ LỘC

Ông Nguyễn Công Quan - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chánh Phú Hòa đánh giá cao ý nghĩa chương trình "Hành trình sức khỏe", khẳng định đây là hoạt động thiết thực, không chỉ trực tiếp chăm sóc cho người dân, mà còn góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh tại cộng đồng, lan tỏa tinh thần chia sẻ, nhân văn.

Hơn 1.200 người dân phường Chánh Phú Hòa được kiểm tra sức khỏe tổng quát, tầm soát nguy cơ bệnh lý tim mạch, thận và chuyển hóa

Trong ngày 24.10, hơn 1.200 người dân trên địa bàn đã được đội ngũ y tế kiểm tra tổng quát, đánh giá chuyên sâu các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh lý tim mạch, thận và rối loạn chuyển hóa, tư vấn sức khỏe và được cấp phát thuốc miễn phí.

Không chỉ hướng đến người mắc đái tháo đường có nguy cơ cao, chương trình mở rộng cơ hội cho mọi người dân kiểm tra sức khỏe miễn phí, tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại và được bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc phù hợp.

Bác sĩ tư vấn sức khỏe cho người dân ẢNH: NGÔ LỘC

Thông qua "Hành trình sức khỏe" Long Châu và Boehringer Ingelheim kỳ vọng tạo cơ hội cho người dân được phát hiện sớm, phân tầng nguy cơ và kết nối người bệnh với hành trình chăm sóc phù hợp.

Kiên định sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", Long Châu đồng hành ngành y tế, đối tác nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng ẢNH: NGÔ LỘC

Trong đó, Long Châu với mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc, đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế vững chuyên môn, cùng nền tảng công nghệ đang trở thành điểm chạm y tế trong cộng đồng, có khả năng đồng hành, hỗ trợ phát hiện nguy cơ và kết nối người bệnh với hệ thống y tế. Với Boehringer Ingelheim, đây là cơ hội đưa chuyên môn y khoa và nguồn lực về lĩnh vực bệnh thận mạn, bệnh đái tháo đường vào mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng quy mô.

Ông Apisak Khunwet - Tổng giám đốc Boehringer Ingelheim Việt Nam ẢNH: NGÔ LỘC

Ông Apisak Khunwet - Tổng giám đốc Boehringer Ingelheim Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi kỳ vọng sự cộng hưởng giữa chuyên môn y khoa toàn cầu của Boehringer Ingelheim và mạng lưới nội địa sâu rộng của Long Châu sẽ không chỉ mang lại cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, mà còn nâng cao nhận thức phòng bệnh trong cộng đồng. Bằng việc trang bị kiến thức y khoa cho đội ngũ dược sĩ, chúng tôi đặt mục tiêu biến mỗi nhà thuốc thành một điểm tựa chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy cho cộng đồng".

Ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc cấp cao Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu ẢNH: NGÔ LỘC

Các đơn vị trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: NGÔ LỘC

Chung tinh thần Vì một Việt Nam khỏe mạnh, ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc cấp cao Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu bày tỏ: "Boehringer Ingelheim là công ty dược phẩm hàng đầu của Đức với lịch sử hơn 140 năm hình thành và phát triển, đã đồng hành cùng Long Châu từ năm 2022. Kết nối nguồn lực, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng chương trình tại nhiều địa phương trên cả nước, nâng cao cơ hội được chẩn đoán kịp thời và dự phòng sớm cho người dân, góp phần đưa việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và tầm soát sớm trở thành một thói quen bền vững".