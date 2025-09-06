Long Châu cùng Dương Domic mang trải nghiệm bảo vệ sức khỏe hạng A cho giới trẻ

Nỗ lực chung này không chỉ giúp lan tỏa thông điệp về tinh thần chủ động bảo vệ bản thân, mà còn góp phần nâng cao nhận thức tiêm phòng - giải pháp y tế chăm sóc sức khỏe chủ động, an toàn và bền vững.

Là ca sĩ trẻ tài năng, trẻ trung và giàu năng lượng tích cực, Dương Domic - chủ nhân bản hit Mất Kết Nối đã trở thành gương mặt đại diện cùng trung tâm tiêm chủng Long Châu truyền tải thông điệp về lối sống chăm sóc sức khỏe chủ động. Chiến dịch "Thế hệ chủ động - Phòng bệnh bằng tiêm phòng chủ động" hướng đến mục tiêu nâng cao ý thức của giới trẻ trong chăm sóc sức khỏe, trang bị kiến thức y khoa và chọn tiêm phòng chủ động như biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình.

Dương Domic trở thành gương mặt đại diện chiến dịch "Thế hệ chủ động - Phòng bệnh bằng tiêm phòng chủ động"của trung tâm tiêm chủng Long Châu

Chiến dịch không chỉ truyền cảm hứng để thế hệ trẻ chăm sóc sức khỏe, mà còn góp phần khơi gợi tinh thần chủ động dự phòng các mối nguy về bệnh tật. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoa học đã minh chứng hiệu quả của vắc xin. Tiêm chủng là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh tật. Trong 50 năm qua, các loại vắc xin thiết yếu đã cứu sống ít nhất 154 triệu người, đồng thời giúp giảm 40% tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, tiêm chủng có thể bảo vệ an toàn cho người chưa thành niên, người trưởng thành, người cao tuổi cũng như toàn cộng đồng.

Là đại sứ đồng hành trong chiến dịch "Thế hệ chủ động - Phòng bệnh bằng tiêm phòng chủ động", Dương Domic bày tỏ mong muốn cùng Long Châu kết nối, lan tỏa tinh thần sống chủ động vì khỏe mạnh và hướng đến một cộng đồng bền vững, an toàn.

Song song với việc công bố đại sứ, Long Châu triển khai nhiều hoạt động và quà tặng độc đáo, được thiết kế riêng bởi Dương Domic như card AR, nón, gối. Đáng chú ý, khách hàng tiêm HPV hoặc có hóa đơn tiêm từ 2 triệu đồng trở lên bao gồm sốt xuất huyết hoặc viêm não mô cầu (từ ngày 5.9 đến 5.10) sẽ có thêm cơ hội gặp gỡ và giao lưu trực tiếp cùng Dương Domic tại Hà Nội.

Khách hàng hào hứng nhận quà được thiết kế riêng bởi Dương Domic ngay tại trung tâm tiêm chủng Long Châu

Được biết, vừa qua, trung tâm tiêm chủng Long Châu đã hợp tác chiến lược cùng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Theo đó, trong khuôn khổ ký kết, đội ngũ bác sĩ, chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện sẽ phối hợp cùng Long Châu tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu cho hội đồng y khoa, bác sĩ, điều dưỡng và dược sĩ. Đồng thời, hai bên còn thiết lập đường dây nóng trực tiếp giữa Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM với trung tâm tiêm chủng Long Châu, tạo thành "lá chắn an toàn" giúp khách hàng an tâm tuyệt đối trong hành trình chăm sóc sức khỏe. Đây là bước đi quan trọng nhằm chuẩn hóa năng lực, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách hàng và hiện thực hóa mục tiêu trở thành "cánh tay nối dài" của ngành y trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Long Châu đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đối tác hàng đầu trong và ngoài nước cung cấp đầy đủ các loại vắc xin thế hệ mới, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh

Chủ động chăm sóc sức khỏe không chỉ là giải pháp y tế, mà còn là nền tảng góp phần tạo đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe. Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết về đột phá trong chăm sóc sức khỏe, Long Châu đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đối tác hàng đầu trong và ngoài nước cung cấp đầy đủ các loại vắc xin thế hệ mới, đặt người dân làm trung tâm - hướng đến mục tiêu giúp dự phòng và nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh. Tại Long Châu, 100% vắc xin được bảo quản và giám sát 24/7 ở nhiệt độ tiêu chuẩn theo đúng hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới WHO với thiết bị lưu trữ chuyên dụng và ứng dụng AI, kết nối IOT trong các khâu kiểm soát nhiệt độ tiên tiến, cảnh báo đa tầng và tự động kích hoạt chế độ dự phòng, đảm bảo mỗi liều vắc xin đến tay khách hàng đều an toàn tuyệt đối. Song song đó, tính năng sổ tiêm chủng điện tử trên app Long Châu sẽ hỗ trợ người dùng theo dõi sức khỏe bản thân và gia đình.

Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://tiemchunglongchau.com.vn