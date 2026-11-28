Đồng hành lan tỏa những tấm gương sáng vì sức khỏe nhân dân

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, PGS-TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá, những tấm gương sáng đã góp phần khẳng định thiên chức vẻ vang của người thầy thuốc: không chỉ chữa khỏi bệnh, mà đồng hành để nhân dân không mắc bệnh. Đồng thời Thứ trưởng nhấn mạnh, thực hiện tốt công tác phòng bệnh góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

PGS-TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ẢNH: HOÀNG HIỀN

Được phát động từ ngày 16.7.2026 với thông điệp "Chung tay phòng bệnh - Vững mạnh cộng đồng", sau hơn 4 tháng triển khai trên phạm vi cả nước, cuộc thi đã thu hút 155 tác phẩm hợp lệ của các tác giả, nhóm tác giả đến từ 34 tỉnh, thành phố. Chung cuộc, ban tổ chức đã lựa chọn 42 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 21 tác phẩm phát thanh và 21 tác phẩm truyền hình. Thông qua những câu chuyện chân thực, các tác phẩm đã khắc họa sinh động hình ảnh những cán bộ, nhân viên y tế tận tụy, trách nhiệm trong công tác giám sát dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, tiêm chủng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Giám đốc Truyền thông Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đại diện nhận kỷ niệm chương từ ban tổ chức ẢNH: HOÀNG HIỀN

Chung sứ mệnh Vì một Việt Nam khỏe mạnh, Long Châu vinh dự là đơn vị đồng hành cuộc thi. Hệ thống sẽ tiếp tục phối hợp truyền thông, giới thiệu các tác phẩm đạt giải trên đa nền tảng, góp phần lan tỏa rộng khắp những thông điệp ý nghĩa và nhân văn đến cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Giám đốc Truyền thông Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu bày tỏ, đồng hành cùng cuộc thi tiếp tục là hoạt động thiết thực, góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Với mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc, hơn 240 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc cùng nền tảng công nghệ, Long Châu sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn để đưa thông tin chính thống về phòng bệnh, tư vấn sức khỏe và dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sóc sức khỏe chủ động.

Long Châu - "Cánh tay nối dài" của ngành Y tế trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Lấy người dân làm trung tâm, Long Châu ngày càng nỗ lực phát huy vai trò điểm tựa cộng đồng, đồng hành xuyên suốt hành trình sức khỏe từ tiêm phòng bệnh đến chăm sóc bền vững theo hướng cá nhân hoá.

Đơn vị đẩy mạnh hợp tác với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM, Viện Pasteur TP.HCM, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và các đơn vị y tế hàng đầu, đối tác uy tín trong và ngoài nước… chú trọng đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế.

Long Châu trao 3.000 gói khám, tầm soát ung thư cho phụ nữ cho Sở Y tế TP.HCM, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng và Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long ẢNH: NGÔ LỘC

Đáng chú ý, phát huy nguồn lực công - tư, Long Châu mở rộng hàng ngàn chương trình hỗ trợ khám, tầm soát sớm, cấp thuốc miễn phí, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế thiết yếu cho người dân tại các địa phương. Nổi bật là các dự án: "Hành trình sức khỏe", "Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây", "Vì Phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư"...



Tại các hội nghị khoa học về y học dự phòng, Long Châu góp sáng kiến triển khai mô hình dự phòng đột quỵ trong cộng đồng, truyền thông giáo dục sức khỏe đa nền tảng, xây dựng các điểm hỗ trợ sơ cấp cứu ban đầu thông qua mạng lưới gần nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng "gần dân, sát dân" phủ khắp 34 tỉnh thành.

Long Châu hiện phục vụ gần 39 triệu khách hàng, tương đương hơn ⅓ dân số Việt Nam ẢNH: HOÀNG KHÁNH

Trong công tác tiêm chủng, đơn vị tiên phong giới thiệu giải pháp "Vaccine Traceability" - hệ thống truy xuất nguồn gốc và theo dõi hành bảo quản trình vắc xin theo thời gian thực. Giải pháp này cho phép khách hàng chủ động quét mã để theo dõi hành trình của từng hộp vắc xin từ khi nhập kho tổng đến khi được đưa tới trung tâm tiêm chủng, bao gồm thông tin về nhiệt độ, điều kiện bảo quản trong suốt quá trình lưu trữ, vận chuyển, cùng nhiều thông tin quan trọng về nguồn gốc, xuất xứ.



Đặc biệt, trước "bài toán" người dân Việt Nam chỉ đang tiếp cận khoảng 9% trong khoảng 460 thuốc phát minh trên thế giới - thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia (2), đơn vị đẩy mạnh hợp tác cùng các tập đoàn dược phẩm uy tín trên thế giới, đưa các thuốc phát minh, thuốc thế hệ mới, thuốc điều trị bệnh hiếm và các bệnh lý phức tạp đến gần người bệnh trong nước.

Vừa qua, đơn vị hé lộ kế hoạch sẽ sớm đưa giải pháp hỗ trợ điều trị các bệnh hiếm về thần kinh vận động, cùng liệu pháp thế hệ mới cho người bệnh béo phì từ châu Âu về Việt Nam. Bước đi này không chỉ gia tăng cơ hội điều trị theo hướng bền vững, mà còn góp phần giảm gánh nặng cho bệnh nhân và gia đình.