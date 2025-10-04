Danh hiệu này không chỉ ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Long Châu trong việc mở rộng quy mô, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn là minh chứng cho cam kết đồng hành, kiên định phụng sự, vì sức khỏe của triệu người dân Việt.

"Thương hiệu Mạnh Việt Nam – Lần thứ 22" là một trong sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các hiệp hội, các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, cùng lãnh đạo các doanh nghiệp Thương hiệu mạnh Việt Nam trên toàn quốc.

Sự kiện “Thương hiệu Mạnh Việt Nam – Lần thứ 22” do VnEconomy tổ chức

Trong khuôn khổ chương trình, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu được vinh danh tại hạng mục "Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng ấn tượng", giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh, đột phá về doanh thu, quy mô thị trường, mở rộng sản phẩm, dịch vụ.

Long Châu được vinh danh tại hạng mục “Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng ấn tượng”

Với mạng lưới phát triển rộng khắp hơn 2.400 nhà thuốc, 200 trung tâm tiêm chủng cùng đội ngũ 20.000 dược sĩ trải dài khắp cả nước, Long Châu cam kết đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân Việt Nam. Kiên định với sứ mệnh "Chăm sóc sức khỏe người Việt – Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", thương hiệu liên tục mở rộng hợp tác chiến lược cùng các đối tác uy tín trong và ngoài nước, mang đến giải pháp điều trị tiên tiến, minh bạch và dễ tiếp cận cho cộng đồng.

Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ về đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đồng hành cùng các cơ quan y tế, bệnh viện và đội ngũ chuyên gia triển khai nhiều chương trình tầm soát, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khắp các vùng miền. Song song đó, Long Châu tiên phong ứng dụng công nghệ số trong quản lý và chăm sóc sức khỏe. Trước đó, người dân có thêm dịch vụ mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID. Người dân mua hàng được đảm bảo sản phẩm chính hãng từ nhà thuốc uy tín, đáp ứng các tiêu chuẩn pháp luật về dược phẩm. Tiện ích này không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính minh bạch, an toàn và bảo mật thông tin nhờ hệ thống công nghệ đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại, tạo ra sự tiện lợi và an tâm cho khách hàng...

Long Châu cam kết đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân Việt Nam, kiên định với sứ mệnh “Chăm sóc sức khỏe người Việt – Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”

Hướng đến tương lai, Long Châu tiếp tục vững bước tiên phong, đồng hành cùng ngành y tế và cộng đồng trong xây dựng một xã hội khỏe mạnh, bền vững – nơi mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, an toàn và công bằng.

Được biết, Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam lần thứ 22 vinh danh 80 doanh nghiệp tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, ghi nhận những đóng góp nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập và vươn tầm. Với chủ đề "Doanh nghiệp vươn tầm", các tiêu chí bình xét Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2025 tập trung các thương hiệu doanh nghiệp có những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ, đẩy mạnh đầu tư xanh và phát triển bền vững, có đóng góp vì sự phát triển của cộng đồng, địa phương, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam trong năm nay và trong giai đoạn tiếp theo.